Alle Fische raus

Arno Flegel fischt die Exemplare heraus, die beim Ablassen durchgeschlüpft sind. © K.-L. Oberthür

Peter Voss hätte allen Grund, nervös zu sein. Doch der Fischzüchter hat alles unter Kontrolle. Er steht am Ufer des Schlossteiches in Grillenburg, dirigiert die Helfer, die mit Anglerhose und Fischernetz hüfthoch im Wasser stehen. Dabei könnte der Pegel schon viel niedriger sein. Doch über Nacht hat der Wind das Laub auf dem Teich in eine ungünstige Richtung getrieben. „Dadurch hat das Ablassen des Wassers länger gedauert“, sagt er. Und das, obwohl Voss und die 23 Mitglieder des Fischereivereins Tharandt diesmal ohnehin länger brauchen. Denn dieses Jahr läuft das Abfischen, das jährlich viele Besucher nach Grillenburg lockt, ein wenig anders. Werden sonst die jüngeren Fische im Teich belassen, müssen dieses Jahr alle raus.

Der Grund: Die geplanten Bauarbeiten an den drei Teichen um das Grillenburger Schloss-Areal. Beim Hochwasser 2013 und 2002 waren die Zu- und Abläufe der miteinander verbundenen Teiche beschädigt worden. Seither funktioniert die Regulierung der Wasserpegel nicht richtig. Die Bauarbeiten sollen das ändern. Allerdings geht das nur, wenn die Teiche leer sind. „Wir nutzen deshalb jetzt die Gelegenheit, gleich alle Fische rauszuholen“, sagt Fischzüchter Voss.

Während draußen am Teich die Besucher über die großen und kleinen Fische staunen, staunen im Schloss andere. Das Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB), das den Freistaat als Eigentümer vertritt, gibt eine nicht-öffentliche Führung für die Arbeitsgruppe, die die Stadt eigens zum Verkauf des Schlosses gebildet hat. Freistaat und Stadt suchen derzeit nach einem geeigneten Käufer für das Denkmal. Mehr als 20 Interessenten hatten dargelegt, wie sie das Schloss, in das nach Wunsch des Freistaats die Landesstiftung für Natur und Umwelt (Lanu) einziehen soll, bewirtschaften wollen. „Wir werten derzeit die Ergebnisse aus“, sagt SIB-Sprecherin Andrea Krieger. Danach werden geeignete Bewerber zu Sondierungsgesprächen eingeladen. „Die Gespräche sollen in den nächsten Wochen stattfinden.“

Käufer werden auch an den Buden hinter dem Schloss gesucht. Dort hängen bereits die ersten Fische im Rauch. Wer es lieber frisch mag, sucht sich aus den Wasserbottichen sein Exemplar heraus. Im Angebot sind Karpfen, Hechte und Schleien – auf Wunsch geköpft und ohne Schwanz. Fast doppelt so viel Fisch wie sonst werden die Helfer dieses Wochenende aus dem Wasser holen. Eine Tonne Karpfen und 800 Kilo Weißfisch, schätzt Voss. Um die unverkauften Fische unterzubringen, hat der Fischzüchter in seiner Teichanlage in Tharandt extra zwei große Becken freigelenkt.

Nächstes Jahr dagegen wird wegen der Bauarbeiten wohl kein Fisch in Grillenburg zu holen sein. Zwar ist noch nicht abschließend raus, ob 2017 schon wieder Fische im Teich schwimmen können. Peter Voss glaubt aber nicht daran. Auch Ortsvorsteher André Kaiser (FW) hat wenig Hoffnung. „Das Abfischen gehört zu den wichtigsten Events im Ort. Trotzdem sind die Arbeiten dringend nötig“, sagt er. Noch nie seien die Bauwerke im Teich grundhaft instand gesetzt worden. Mit den Fördergeldern sei dies nun möglich. Der Freistaat finanziert die Arbeiten zu hundert Prozent. Laut Rathaus werden sie rund 360 000 Euro kosten.

Wann genau am Schlossteich die ersten Baumaschinen anrücken, ist noch nicht klar. „Es gibt noch keinen Bauablaufplan“, sagt André Kaiser. Bis der fertig ist, soll es nicht mehr lange dauern. Wie es aus dem Rathaus heißt, stehen die Abstimmungen mit den Behörden und Pächtern kurz vor dem Abschluss. Im Gespräch ist die Stadt auch mit Interessenten für den Gondelbetrieb. Nachdem der letzte Pächter im Herbst 2015 aufgegeben hatte, sucht die Stadt nach einem neuen Betreiber für den Bootsverleih und den Kiosk. Wie der Ortsvorsteher André Kaiser weiß, haben sich zwei Interessenten vorgestellt. Allerdings: Von den Bauarbeiten betroffen ist auch der Gondelteich. Dass nächstes Jahr dort wieder Boote schippern – damit ist wohl genauso wenig zu rechnen.

