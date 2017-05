Alle Euro-Länder müssen Notfallplan für Krisen haben Top-Ökonom Clemens Fuest erklärt, warum man sich auf Versprechen von Staaten nicht verlassen kann.

Clemens Fuest (48) ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesfinanzministerium und Präsident des Ifo-Instituts.

Professor Fuest, Griechenland ist wieder Thema in den Medien. Kehrt die Eurokrise zurück oder war sie nie weg?

Sie war nie weg, sie war nur verdrängt. Die Eurokrise beschränkt sich nicht auf Griechenland. Das ist ein kleines Land, das die Eurozone insgesamt nicht gefährden wird. Die Probleme in Italien haben andere Dimensionen, das Land steckt nach wie vor tief in der Krise. Spanien geht es besser, aber das Staatsdefizit ist noch sehr hoch. Portugal hat sehr hohe Staatsschulden. Die Krise ist noch nicht überwunden.

Mit Griechenland gibt es eine Einigung über Finanzhilfen. Italien zu retten, wäre erheblich schwieriger. Sind die Euro-Mitglieder darauf vorbereitet?

Nein. Die EZB hat das Anleiheaufkauf-Programm OMT eingeführt, um Italien niedrigere Zinsen zu bescheren. Mit diesem fiskalischen Rettungsprogramm hat die EZB eine Stabilisierung erreicht, dabei allerdings ihr Mandat überschritten. Italien ist ein großes Land. Die Sanierung wäre möglich, auch im Euroraum. Aber das müssen die Italiener leisten. Das Pro-Kopf-Einkommen in Italien ist heute sieben Prozent niedriger als im Jahr 2000. Eine so schlechte Wirtschaftsentwicklung für ein OECD-Land ist ein einmaliger Vorgang. Ich könnte mir vorstellen, dass die italienische Bevölkerung irgendwann entscheiden wird, aus dem Euro rauszugehen, weil man die europäische Währung für die schlechte Lage verantwortlich macht. Tatsächlich liegt es aber nicht am Euro, sondern an Versäumnissen der Politik in Italien, vor allem in den Jahren der Berlusconi-Regierung.

In ihrem Buch „Der Odysseus-Komplex“ sehen Sie das Grundübel in der mangelnden Selbstbindung der Staaten, sich an beschlossene Regeln zu halten. Lässt sich diese Selbstbindung überhaupt noch aufbauen?

Nein, die Vorstellung, die Mitgliedstaaten würden sich an ihre Zusagen halten, war von Anfang an naiv. Deshalb muss die Eurozone so konstruiert werden, dass sie nicht von dieser Selbstbindung abhängig ist. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass Staaten Versprechen darüber abgeben, wie sie zentrale Aspekte ihrer Finanz- und Wirtschaftspolitik gestalten und diese auch später einhalten. Vor allem aber dürfen wir nicht den gewaltigen Fehler machen, auf der Basis solcher Versprechen eine Gemeinschaftshaftung einzugehen, etwa über Eurobonds. Denn diese Versprechen sind unglaubwürdig. Da geht es nicht um einzelne Länder. Auch Deutschland könnte sich nicht an Versprechen und Ziele binden, die später das jeweilige Parlament oder die Regierung nicht umsetzen will. Wir müssen akzeptieren, dass die Hauptverantwortung für die Staatsfinanzen letztendlich auf nationaler Ebene bleibt. Dafür sind Regierungen und Parlamente gewählt. Wenn ein Land sich überschuldet, dann müssen die Gläubiger ihr Geld verlieren. So war die Währungsunion konzipiert.

Aber an diese Regel wurde sich nicht gehalten, warum nicht?

Weil man zugelassen hat, dass sich Banken ihre Bilanzen mit Staatsanleihen vollladen. Wir müssen die Banken aus diesem Geschäft der Finanzierung ihrer Heimatländer herausbekommen. Und der erste Schritt wäre eine Pflicht zur Eigenkapitalunterlegung von Staatsanleihen. Dann würden die Banken von sich aus weniger Staatsanleihen kaufen, und dann wäre es auch nicht so problematisch, wenn ein Land seine Staatsschulden nicht mehr bedienen kann und den Gläubigern Verluste zumuten muss.

Wie lässt sich das realistisch erreichen?

Dafür haben wir unseren Vorschlag der Accountability-Bonds, also Verantwortungsbonds. Die würden so funktionieren: Wer sich in Europa innerhalb der zulässigen Regeln verschuldet, kann das wie bisher über Staatsanleihen tun, die die EZB kauft. Wer darüber hinausgeht, muss es in diesen Verantwortungsbonds tun. Das sind nachrangige Anleihen, die dürfen nicht von der EZB gehalten werden oder nur mit sehr hoher Eigenkapital-Unterlegung. Sie verlieren an Wert, wenn ein Land Finanzhilfe aus dem Euro-Rettungsfonds ESM bekommt. Das heißt, wer über das zulässige Schuldenmaß hinausgeht, muss selbst dafür geradestehen. Das wäre ein Weg, nationale Haftung für Staatsschulden fester zu etablieren in der Währungsunion, ohne dass man gleich eine Finanzkrise auslöst.

Was ist noch notwendig, um diese Unabhängigkeit von nationalen Regierungsversprechen zu erreichen?

Zwei Punkte. Alle Länder müssen Notfallpläne für Zahlungskrisen haben, die von den nationalen Parlamenten verabschiedet sind. Außerdem schlagen wir vor, den ESM in Richtung IWF umzubauen – mit klaren Regeln für Staaten in Zahlungsschwierigkeiten. Es gäbe ein maximal dreijähriges Programm mit einer größeren finanziellen Ausstattung. Aber nach drei Jahren ist Schluss. Der ESM ist nicht dafür da, dass private Gläubiger überschuldeter Staaten ihr Geld von den Steuerzahlern anderer Länder zurückbekommen, wie das in Griechenland passiert ist.

Wären bei solch einem Modell Hilfsprogramme künftig besser akzeptiert in der Bevölkerung?

Sanierungsprogramme sind nie populär. Aber die Programme wären dann nicht mit anderen Mitgliedstaaten zu verhandeln. Unsere Idee ist ja, dass jedes Land heute schon mit dem ESM spricht und im Vorhinein einen Notfallplan verabschiedet. Das ist wie bei den großen Banken. Dieser Plan kann im Krisenfall aktiviert werden. Da gäbe es nicht viel zu verhandeln. Aber er wäre demokratisch legitimiert, weil er von den Parlamenten beschlossen wäre.

Haben die EZB und ihre Geldpolitik es den Politikern bisher zu leicht gemacht, und wie lässt sich das ändern?

Eine Niedrigzinspolitik ist richtig, wenn ein Land sich in einer Rezession befindet oder die Inflationsrate das gesetzte Ziel unterschreitet. Die EZB hat allerdings Maßnahmen ergriffen, um Rendite-Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen, die auf unterschiedlichen Einschätzungen über die Bonität der Länder beruhen. Damit hat sie meines Erachtens ihr Mandat überschritten und der Politik das Signal gegeben, dass die Geldpolitik es schon richten wird, wenn die Regierungen nicht handeln. Insofern hat sie es den Politikern zu leicht gemacht. Ob es ein Rettungsprogramm für Italien gibt, um dem Land den Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten, müssen Parlamente entscheiden, nicht die EZB. Die EZB begegnet hier auch dem Odysseus-Problem. Zwischen ihr und den Regierungen besteht ein implizierter Vertrag: Die EZB sagt, wir verschaffen euch Zeit, und ihr müsst Wirtschaftsreformen liefern. Doch die Regierungen haben nicht geliefert. Warum sollten sie auch? Das ist das Dilemma, und das beschreiben wir in unserem Buch.

Wird die Niedrigzinsphase noch die nächsten zehn Jahre anhalten?

Das hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone ab. Leider ist es so, dass normalerweise alle acht bis zehn Jahre eine Rezession kommt. Die letzte liegt schon eine ganze Weile zurück. Es besteht also die Gefahr eines baldigen Einbruchs. Und dann werden wir für ganz lange Zeit diese Niedrigzinsen beibehalten. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Banken und Staaten sind so hoch verschuldet, dass sie nur schwer umgehen könnten mit Zinserhöhungen. Die EZB wird also versuchen, die Zinsen lange niedrig zu halten.

