Alle Busse fahren Umleitung Eine Baustelle am Bahnhof hat ab Montag große Auswirkungen – zwei Monate lang.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hier ist bald Endstation: Am Riesaer Busbahnhof müssen ab Montag alle Busse wenden und einen Umweg Richtung Grubestadion nehmen. Grund ist eine Sperrung auf der Bahnhofstraße zwischen Bahnhof und B 169. © Sebastian Schultz Hier ist bald Endstation: Am Riesaer Busbahnhof müssen ab Montag alle Busse wenden und einen Umweg Richtung Grubestadion nehmen. Grund ist eine Sperrung auf der Bahnhofstraße zwischen Bahnhof und B 169.



Ein Linienbus rollt vom Busbahnhof aus vor Richtung Elbbrücke: Dieses Bild wird es ab Montag nicht mehr geben. Eine Sperrung der Bahnhofstraße (SZ berichtete) hat die nächsten zwei Monate lang erhebliche Auswirkungen auf den Busverkehr. Voraussichtlich bis Ende August wird wohl kaum ein Bus in Riesa ohne Umleitung auskommen. Der Bahnhof ist dann nur noch aus Richtung Friedrich-List-Straße/ Grube-Stadion zu erreichen.

Wie verläuft die Umleitung zu Bahnhof und Busbahnhof?

Die Bahnhofstraße ist ab Montag zwischen der Kreuzung Am Birkenwäldchen und dem Parkplatz ehemalige Post dicht. Die Gehwege bleiben frei, aber weder Busse noch Pkw kommen dann an der Stelle durch. Die Stadt lässt eine Umleitung über die Liststraße ausschildern. Auch die Busse Richtung Busbahnhof rollen dann ausnahmslos aus dieser Richtung an, wenden am Bahnhof und fahren über Stadion und Liststraße zurück. Weiter geht es dann – je nach Linie – über Kasernen- und Berliner Straße, Breitscheidstraße oder B 169.

Was bedeutet das für den Busverkehr in Riesa?

Bei der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) gibt man Entwarnung: Alle Haltestellen würden bedient. Allerdings möge man durch die Umleitung rund fünf Minuten mehr Fahrzeit einplanen. Zum Glück entspanne sich die Lage durch den Montag anstehenden Ferienbeginn.

Was wird dort eigentlich gebaut?

Die Stadtwerke lassen an der Bahnhofstraße Gasleitungen austauschen. Anschließend soll die Fahrbahn neu ausgebaut werden. Das Ganze dauert voraussichtlich bis zum 30. August. „Wir wissen, dass diese Häufung der Baustellen Erschwernisse im Straßenverkehr bringt, aber es gibt Dinge vor allem im Untergrund – Gas oder Abwasser –, die zwingend gemacht werden müssen“, sagt Rathaus-Sprecher Uwe Päsler.

Ist auch die Auffahrt zur B 169 betroffen?

Nicht ganz eindeutig war die Ankündigung, ob die Auffahrt von der Lauchhammerstraße (B 182) auf die B 169 betroffen ist. Laut aktueller Auskunft aus dem Rathaus bleibt die Kreuzung offen. Allerdings könnte es im weiteren Bauverlauf zu zeitweiligen Einschränkungen kommen, weil auch dort gearbeitet werden soll. Termine dafür stehen aber noch nicht fest.

