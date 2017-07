Alle Bremsen kaputt: an der Zugmaschine und am Anhänger Für Fahrer einer „rollenden Zeitbombe“ endet die Fahrt bei Nieder Seifersdorf.

So sah es auf der Ladefläche des polnischen Lastkraftwagens aus. © Polizei

Nieder Seifersdorf. Autobahnpolizisten haben am Montagvormittag einem polnischen Lastwagenfahrer die Weiterfahrt untersagt. Bei der Kontrolle des 7,5-Tonners vom Typ MAN an der Autobahnanschlussstelle Nieder Seifersdorf stellte sich heraus, dass die Bremse der Zugmaschine und des Anhängers defekt sowie die Achsschenkel des in die Jahre gekommenen Lasters ausgeschlagen waren.

Ein technischer Sachverständiger stufte das Gespann als verkehrsunsicher ein. Die Beamten untersagten dem 48-jährigen Fernfahrer die Weiterreise, bis das Gespann repariert ist. Überdies entdeckten die Beamten, dass der Fahrer auf den Ladenflächen des Planenzuges zahlreiche gebrauchte Gartengeräte wie Rasenmäher, Häcksler und Motorsensen ohne jede Sicherung transportierte. Auch dieser muss der Fernfahrer vor einer eventuellen Weiterfahrt umgeladen oder vorschriftsmäßig sichern.

Fahrer und Spediteur würden demnächst mit einem Bußgeldbescheid rechnen müssen, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit. (sz/pc)

