Alle Beschlüsse sind wichtig

Ralf Zeidler ist Stadtrat der freien Wähler und lebt in der Neustadt. Foto: G.Menzel

Herr Zeidler, warum ist die Tagesordnung stolze 43 Punkte lang?

Wenn Ausschüsse und Aufsichtsräte neu besetzt werden müssen, ist das erst an einen Widerrufs- und dann an einen Bestellungs-Beschluss gebunden. Das verdoppelt natürlich die Anzahl der Beschlüsse.

Das Ganze ist ja unter anderem nötig, weil zwei Stadträte ausscheiden. Ist inzwischen klar, wer bei den Freien Wählern auf Sandro Fiebig folgt?

Soweit ich gesehen habe, hat Dagmar Steuer, die nach dem Wahlergebnis von 2014 nachgerückt wäre, hinreichende Hinderungsgründe angezeigt. Der Stadtrat hat darüber zu befinden, ob sie nachvollziehbar sind. Da müssen wir die Entscheidung abwarten. Sollte er nicht zustimmen, müsste sie das Ehrenamt antreten. Stimmt der Stadtrat zu, würde dann der nächste Nachrücker gefragt. Und soweit ich weiß, ist das bei uns Bernd Ziemann.

Vermute ich richtig, dass nach der langen Diskussion jetzt alle aufatmen, dass der Beschluss zum Städtebaulichen Entwicklungskonzept Seko ansteht?

Was heißt aufatmen? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, heißt es „Fortschreibung 2016 – Aktualisierung 2017“. Jetzt haben wir 2018 und wenn ich genauer hineinsehe, stammen die Strukturdaten im Seko von 2014. Daran sieht man, wie schnelllebig unsere Zeit ist und dass es sich um einen Prozess handelt, in dem sich immer wieder Änderungen ergeben. Es ist also eher ein weiter daran arbeiten.

Die öffentliche Diskussion lief immerhin anderthalb Jahre. War das richtig?

Das ist genau der Weg, den wir als Freie Wähler seit Jahren einfordern. Schon mit unserer Gründung 2004 haben wir gesagt, dass die Bürger an Entscheidungsprozessen mehr beteiligt werden müssen. Dass der Oberbürgermeister sich endlich durchgerungen hat, diese Prozesse anzuschieben, ist positiv und muss fortgeführt werden.

Ist der Seko-Beschluss der wichtigste?

Alle Beschlüsse sind wichtig. Sie müssen gefasst werden, damit die entsprechenden Entwicklungen vorangetrieben werden können Dafür sind alle Beschlüsse notwendig. Da kann man keinen herausheben.

Fragen: Mirko Kolodziej

Die Stadtratssitzung beginnt um 17 Uhr im Neuen Rathaus an der Frentzelstraße 1. Zu Beginn können Bürger wie üblich Anfragen an Rat und Verwaltung stellen.

zur Startseite