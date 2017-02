Alle 60 Park-Bäume kommen weg Nach langer Diskussion stimmte die Mehrheit der Wachauer Gemeinderäte für die Sägeaktion. Eine Frage bleibt ungeklärt.

Die Entscheidung ist gefallen: Der Park am Schloss Wachau wird originalgetreu wieder aufgebaut. Dafür werden allerdings in den nächsten Tagen zahlreiche Bäume umgesägt. © Thorsten Eckert

Die Bäume im Wachauer Schlosspark absägen oder erhalten? Wohl über keine andere Frage ist in den vergangenen Tagen in Wachau so heftig diskutiert worden. Jetzt ist entschieden, sie kommen weg.

Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass 60 Bäume im Zuge des Wiederaufbaus des Parkes gefällt werden müssen. Schon damals war das Unverständnis groß. Auf der jüngsten Sitzung des Wachauer Gemeinderates stand das Thema erneut auf der Tagesordnung. Steffen Jakob beharrte darauf, dass wenigstens einige wichtige Bäume stehen bleiben. Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) verwies auf die Risiken: „Wenn wir einige herausnehmen, ist die Förderung für den Wiederaufbau des Parkes gefährdet.“ Nach seinen Worten wird in der sogenannten denkmalrechtlichen Verfügung detailliert geregelt, was erhalten bleibt, was umgesägt oder neu angepflanzt werden muss. Wird davon abgewichen, könnte es sein, dass das Denkmalamt die Förderung kürzt oder ganz streicht. Am Ende entschied die Mehrheit, dass die Bäume gefällt werden.

Nach dem Fällen der Bäume wird die eigentliche Parkgestaltung beginnen. Der Gemeinde ist dafür Fördergeld von fast 400 000 Euro in Aussicht gestellt worden.

Neu-Pflanzungen geplant

Nach den vorliegenden Plänen werden im Park die Originalwege angelegt und auch Pflanzen sollen exakt an die Stelle, die der Gartenbaumeister Max Bertram in seinem Entwurf aus dem Jahre 1891 vorgesehen hatte. Im Park werden mehrere Sitzgruppen aufgestellt. Von dort werden Blickachsen zur Wachauer Kirche oder zum Schloss freigehalten. Die am Parkrand verlaufenden Wege werden so gestaltet, dass Mitarbeiter des Bauhofes sie mit ihren Fahrzeugen nutzen können. Eine in früheren Plänen enthaltene Beleuchtung wurde gestrichen. Auch ein vorgeschlagener Reitweg fand nicht die Zustimmung der Denkmalschützer. Gänzlich neu angepflanzt werden rund 50 Bäume, vor allem Buchen, Linden und Eichen. Groß ist die Menge der benötigten Sträucher. Etwa 1 600 Stück werden neu gepflanzt.

