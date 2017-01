Hallenfußball/Futsal All-Star-Team nur knapp geschlagen Teams aus dem Kreis messen unterm Hallendach die Kräfte – mit unterschiedlichem Erfolg.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Beim Hallenturnier der Spielgemeinschaft FV Gröditz II/SV Pulsen scheiterte ein Gröditzer „All-Star“-Team nur knapp an der zweiten Mannschaft des VfB Hohenleipisch. Dritter wurde SG Canitz II vor dem Gastgeber dieser Veranstaltung. Die SG Haida/Saathain belegte den fünften Rang, Letzter wurde die SG Tettau/Frauendorf. Der Ex-Gröditzer Frank Ruprich, der extra aus Luckenwalde angereist war, wurde zum besten Spieler gewählt. Altmeister Marco Dietrich bekam mit seinen 43 Jahren den Pokal für den besten Torwart, während die Schützenkanone an den Hohenleipischer David Otto mit acht Treffern ging. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Großen Dank an die Organisatoren und das tolle Catering-Team“, so Vereinschef Klaus Hirschnitz.

Kreisoberligist Stahl Riesa II hat die sechste Auflage des Hallenturniers von Einheit Glaubitz für sich entschieden. In der Sporthalle Röderau setzte sich das Team um Trainer Rene Müller am Ende gegen den Veranstalter durch. Pascal Suschko vom Turniersieger wurde als bester Spieler geehrt, Axel Achterberg aus Glaubitz mit sieben Treffern als bester Torschütze. Hinter dem SV Koselitz belegten die Spielgemeinschaft Königsblau Gohlis/SG Kreinitz II, Wacker Nünchritz und der Titelverteidiger SV Hirschstein die weiteren Plätze. Die Ehrung für den besten Torwart wurde dem Gohliser Tobias Schmidt zuteil. Der Glaubitzer Abteilungsleiter Lutz Härtel lobte diese Veranstaltung: „Es war ein gutes Turnier mit sehr ansprechenden sportlichen Leistungen und einer glänzenden Organisation“.

Die zweite Garnitur des Radebeuler BC musste sich beim Vorrundenturnier zur Futsal-Stadtmeisterschaft mit dem sechsten Platz in ihrer Gruppe zwei begnügen. Ausgerechnet gegen den Stadtoberliga-Zweiten SC Borea Dresden gab es einen 2:1-Erfolg. Unentschieden endete die Partie gegen Liga-Mitstreiter TSV Cossebaude II (1:1), gegen den SV Helios (0:2), die erste Mannschaft aus Cossebaude (1:2), die SpVgg Löbtau (0:7) sowie Gebergrund Goppeln (0:2) gab es Niederlagen. Cossebaude und Goppeln qualifizierten sich für das Endrundenturnier am 28. Januar.

Die dritte Mannschaft des RBC gewann im Berufsschulzentrum am Sonntag das Turnier des Radebeuler BC II. Hinter dem TSV Reichenberg-Boxdorf belegte der Ausrichter den dritten Platz, gefolgt von den Sportfreunden 01 Nord, Serkowitz und dem VfB 90 Dresden. Die zweite Vertretung von Fortschritt Meißen-West gab ein Gastspiel unter dem Hallendach in Löbau. Den Sieg in diesem Turnier sicherte sich Gastgeber SC Großschweidnitz/Löbau, Meißen-West belegte wie schon im vergangenen Jahr den sechsten Platz. Der 26-Jährige Meißner Andre Baumgart wurde als bester Torwart ausgezeichnet. „Die Fahrt nach Löbau war zwar aufgrund der Witterungsverhältnisse etwas beschwerlich, aber der lange Weg hat sich gelohnt“, sagte Trainer Ronny Wiedemann.

zur Startseite