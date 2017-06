Alkoholverbot vorm Rewe-Markt Nach einem blutigen nächtlichen Streit in der Copitzer Schillerstraße soll das Trinken dort dauerhaft verboten werden.

Vor dem Copitzer Rewe-Markt soll das Trinken verboten werden.

Er gilt schon lange als Trinkertreff, der Platz vor dem Einkaufszentrum Schillerstraße und dem Stadtteilzentrum in Pirna-Copitz sowie der nahe kleine Park. Die oft unruhige Situation dort eskalierte am 5. Mai, als bei einer nächtlichen Auseinandersetzung zwischen Angetrunkenen am Stadtteiltreff ein Mann schwer mit einem Messer verletzt wurde.

Pirnas Stadtverwaltung zog Konsequenzen und verhängte ein vorübergehendes Alkoholverbot in dem Gebiet. Das soll nun mit einem Stadtratsbeschluss längerfristig gesichert werden. Das Verbot habe die gewünschte Wirkung gezeigt und verhindere in dem Areal nun abendliche Trinkgelage, schreibt Pirnas Ordnungsamtsleiter Frank Lorenz in einer Mitteilung an die Stadträte. Damit das so bleibt, muss der Stadtrat eine Polizeiverordnung beschließen. Der Vorschlag des Ordnungsamts dazu sieht vor, öffentlichen Alkoholkonsum in dem Areal an der Schillerstraße zunächst bis zum Jahresende montags bis sonnabends zwischen 16 und 24 Uhr zu verbieten.

Nach Auskunft des Rathauses ist ein generelles und zeitlich unbegrenztes Alkoholverbot nicht zulässig, der nun vorliegende Vorschlag soll zumindest jene Zeiten abdecken, die sich als besonders problematisch herauskristallisiert haben.

