Alkoholverbot auf allen Plätzen? Das zumindest fordert der AfD-Landtagsabgeordnete Sebastian Wippel für Görlitz. Insbesondere Kinder und Jugendliche sollen geschützt werden.

Schilder mit Aufschrift „Alkoholfreie Zone“ sind auf den Bänken auf dem Postplatz montiert. © pawel sosnowski/80studio.net

In der Diskussion um ein Alkoholverbot auf dem Görlitzer Lutherplatz hat der AfD-Landtagsabgeordnete Sebastian Wippel erklärt, dass „auf öffentlichen Plätzen Alkoholkonsum generell untersagt werden sollte, wenn es zu unangemessenem Verhalten kommt.“ Die Stadtverwaltung sei für die Einhaltung der öffentlichen Ordnung zuständig. Natürlich lasse sich das Alkoholproblem mit solchen Verboten nicht lösen. „Nur Leute, denen es zuerst darum geht, an der frischen Luft zu sein, trinken dann auch weniger“, behauptet Wippel. Ihm sei vor allem wichtig, dass regelmäßiger Konsum als nicht normal empfunden wird. „Wer alkoholkrank ist, wird mit einem Verbot aber nur aus dem Stadtbild verdrängt. Deshalb brauchen wir die Sozialarbeit, um an den Ursachen der Sucht anzusetzen“, erklärte der AfD-Politiker.

Insbesondere müsse man Kinder und Jugendliche schützen, sagte er und nannte als Beispiel: „Betrunkene Eltern kümmern sich nicht um ihren Nachwuchs, und die Umgangsformen sind unterirdisch. Die Jugendsozialarbeit sollte daher versuchen, betroffene Kinder und Jugendliche in Vereinen unterzubringen, damit sie sinnvoll beschäftigt werden und sich einen guten Freundeskreis aufbauen können.“ (SZ)

