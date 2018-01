Alkoholisierter VW-Fahrer überschlägt sich bei Königshain

Symbolbild. © dpa

Königshain. In der Nacht zum Sonnabend hat sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Girbigsdorf und Königshain ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, kam ein 38-jähriger Fahrer eines VW gegen 22.40 Uhr aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben, wo er sich mit dem Fahrzeug überschlug. Dabei verletzte sich der Fahrer, Rettungskräfte brachten ihn in ein örtliches Krankenhaus. Ein Abschleppdienst war zur Bergung des stark beschädigten Volkswagens eingesetzt.

Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro angegeben. Ein mit dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,84 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines des Deutschen. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. (szo)

zur Startseite