Alkoholisierter Mann stoppt Autos Als die Polizei die Lage klären will, wird er renitent.

© Symbolfoto: dpa

Ein Anrufer hatte am späten Mittwochabend die Polizei über einen offenbar alkoholisierten Mann informiert, der auf der Vorwerkstraße stand und die in der Einbahnstraße ankommenden Fahrzeuge stoppte. Die alarmierten Beamte trafen den Mann am beschriebenen Ort. Zwei der von ihm gestoppten Fahrzeuge standen ebenso noch da.

Die Feststellung der Personalien gestaltete sich schwierig, berichtet die Polizei, denn der Mann gab verschiedene Phantasienamen an. Letztlich konnten ihn die Beamten als 47 Jahre alten Radebeuler identifizieren. Er war deutlich alkoholisiert, versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen und beleidigte die Polizisten mehrfach.

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 2 weiter Motorradfahrer leicht verletzt Großenhain. Am Donnerstagmorgen bog eine 46-jährige Opelfahrerin mit ihrem Wagen vom Parkplatz eines Supermarktes nach links auf die Weßnitzstraße in Richtung Stadtzentrum ab. Der 48 Jahre alte Fahrer eines Motorrades Honda auf der Weßnitzstraße konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim anschließenden Sturz zog sich der 48-Jährige leichte Verletzungen zu und musste ambulant behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000 Euro. Zusammenstoß auf Parkdeck Riesa. Eine 18-Jährige befuhr am Mittwochnachmittag mit einem BMW das Parkdeck eines Einkaufszentrums an der Hauptstraße. Dabei geriet sie versehentlich in die Einfahrt für das obere Parkdeck. Beim Zurücksetzen kam es zum Zusammenstoß mit einem VW, der gerade aus einer Parklücke ausparken wollte. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Er musste die Nacht zur Ausnüchterung im Gewahrsam verbringen. Zudem wird den Radebeuler wegen Nötigung im Straßenverkehr, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. (SZ)

zur Startseite