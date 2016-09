Alkoholisierter Fahrer auf der A4 unterwegs Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der A4 und verursachte einen Verkehrsunfall. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

© dpa

Lichtenau. Der 27-jährige Fahrer eines Hyundai verursachte in der Nacht zum Sonnabend einen Verkehrsunfall. Gegen 22.40 Uhr fuhr er mit seinem Pkw auf der A4 in Richtung Dresden. Etwa einen Kilometer nach der Raststätte Auerswalder Blick wechselte der 27-Jährige plötzlich vom linken auf den mittleren Fahrstreifen, wo zu diesem Zeitpunkt ein 35-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot unterwegs war. Der Hyundai fuhr auf den Peugeot auf, woraufhin dieser ins Schleudern geriet, mit der Mittelschutzplanke kollidierte und schlussendlich entgegengesetzt zwischen linkem und mittlerem Fahrstreifen zum Stehen kam. An der Mittelschutzplanke sowie an beiden Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1600 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Polizeibeamte stellten bei dem Hyundai-Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von 1,98 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde dem 27-Jährigen entzogen, teilt die Polizei mit. (szo)

