Alkoholisierten Radfahrer gestoppt

Betrunkener Radfahrer gestoppt Pirna. Beamte des Polizeireviers Pirna stoppten am Montagnachmittag einen Fahrradfahrer auf der Schillerstraße in Pirna-Copitz. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten erheblichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest bei dem 31-Jährigen ergab einen Wert von 2,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Einbruch in Gaststätte Altenberg. Unbekannte sind in eine Gaststätte an der Hauptstraße in Geising eingebrochen. Die Täter gelangten im Zeitraum Sonntagmittag bis Montagfrüh über ein Fenster in die Räume. Anschließend stahlen sie rund 330 Euro aus einer Registrierkasse.

57-Jähriger prallte gegen Baum Sebnitz. Der Fahrer eines Audi befuhr am Montagfrüh das Kirnitzschtal in Richtung Bad Schandau. Kurz vor einer Rechtskurve kam das Fahrzeug in Altendorf von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 57-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Einbrecher scheiterten Sebnitz. Diebe versuchten, am vergangenen Wochenende in eine Werkstatt an der Sebnitzer Walter-Wolff-Straße einzudringen. Das Vorhaben gelang ihnen zwar nicht, allerdings verursachten sie einen Sachschaden von etwa 1000 Euro.