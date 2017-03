Alkoholisierte Fahrerin bekommt Geldstrafe Eine Frau ist 2016 in Oberseifersdorf mit ihrem Auto im Graben gelandet und wurde jetzt in Zittau verurteilt. Sie war mit 3,27 Promille unterwegs.

Die Angeklagte musste sich am Dienstag vor dem Amtsgericht Zittau verantworten. © Matthias Weber

Zittau. Eine Frau aus Mittelherwigsdorf ist am Amtsgericht Zittau wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Beim Strafmaß folgte der Vorsitzende Richter Kai Ronsdorf am Dienstag dem Staatsanwalt nach dessen Forderung von 70 Tagessätzen, legte aber unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Angeklagten die Höhe auf 15 statt auf 20 Euro fest.

Die 43-jährige Angeklagte war am 1. September 2016 mit ihrem Seat in Oberseifersdorf unterwegs. Dort soll sie einem drohenden Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Transporter nur deshalb entgangen sein, da dessen Fahrer zum äußersten Fahrbahnrand auswich und sich dabei selbst einem Risiko aussetzte. Schließlich blinkte die Angeklagte rechts, um in einen dort beginnenden Weg einzubiegen. Doch soweit kam es nicht, da sie in den Straßengraben rutschte. Jegliche Hilfe von Unfallzeugen lehnte die 43-Jährige allerdings ab und bat darum, nicht die Polizei zu rufen.

Doch das akzeptierten die Zeugen nicht, und so trafen nur wenige Minuten später Beamte ein. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests wurde durch das amtliche Ergebnis der etwa eine Stunde später abgenommenen Blutprobe bestätigt. Diese zeigte einen Mittelwert von 3,27 Promille.

Im Ergebnis der Ermittlungen wurde die Frau der vorsätzlichen Trunkenheit im Verkehr für schuldig befunden. Es erging ein Strafbefehl über eine Geldstrafe in Höhe 50 Tagessätzen zu je 30 Euro. Außerdem wurde bezüglich der umgehend eingezogenen Fahrerlaubnis eine Sperrfrist von 18 Monaten verhängt. Gegen diese gerichtliche Entscheidung hatte die Frau nun Widerspruch eingelegt, sodass es zur Hauptverhandlung am Zittauer Amtsgericht kam.

Neben der Geldstrafe in Höhe von 1 050 Euro bleibt der Führerschein der Angeklagten auch weiterhin beschlagnahmt. Für den Neuerwerb besteht eine Sperrfrist von 18 Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Richter Ronsdorf sagte während der Verhandlung, dass es 2017 bisher der höchste Alkoholwert war, mit dem er es zu tun hatte. (szo)

