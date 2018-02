Alkoholisiert in den Gegenverkehr geraten

Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr geriet ein 43-Jähriger mit seinem Transporter auf der B 156 bei Boxberg in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem VW eines 39-Jährigen. Zeugen berichteten, dass der Lenker mit dem LT 35 in Schlangenlinien fuhr und nach links abkam. Der entgegenkommende Passat konnte den Zusammenstoß nicht vermeiden. Polizisten hatten schnell den Grund gefunden. Ein Alkoholtest zeigte umgerechnet einen Wert von 1,1 Promille. Sie veranlassten eine Blutentnahme. Beide Volkswagen waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper nahmen sie an den Haken. Der Sachschaden betrug ca. 5 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Gefährdung im Straßenverkehr befassen. (mu)

