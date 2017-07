Alkoholisiert am Steuer

Mann festgenommen Görlitz. Am Dienstagnachmittag haben Beamte des Bundespolizeireviers Görlitz einen 25-Jährigen im Stadtgebiet festgenommen. Da der junge Marokkaner zu seiner Gerichtsverhandlung im Juni dieses Jahres nicht erschienen war, hatte der zuständige Richter des Amtsgerichtes Görlitz einen Sitzungshaftbefehl erlassen. Die Beamten nahmen den Beschuldigten fest und führten ihn einem Haftrichter vor. Dieser bestätigte den Haftbefehl und veranlasste, dass die Polizisten den Mann an die Justizbeamten am Görlitzer Postplatz übergaben. Der 25-Jährige wird sich unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Diebstahl, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und des Erschleichens von Leistungen vor dem Amtsgericht verantworten müssen.

Mit dem Zug unerlaubt nach Deutschland eingereist Görlitz. Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Bahnhof Görlitz einen 22-Jährigen, nachdem dieser mit dem Zug aus Polen angekommen war. Der Algerier verfügte weder über einen Reisepass noch einen Aufenthaltstitel, der für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland erforderlich gewesen wäre. Wie sich herausstellte, war der Mann Anfang Juli per Flug via Rom nach Warschau gereist. Er gab an seinen Reisepass in Polen verloren zu haben. Die Bundespolizisten leiteten gegen den 22-Jährigen ein Ermittlungsverfahren nach dem Aufenthaltsgesetz wegen unerlaubter Einreise ein. Im Anschluss wurde er an die polnischen Behörden übergeben.

Gestohlener Bagger in Tschechien sichergestellt Spitzkunnersdorf. Die tschechische Polizei hat nach dem Hinweis eines Jägers in einem Waldstück bei Varnsdorf unweit der Grenze zu Sachsen am Dienstag einen Bagger sichergestellt. Nach ersten Ermittlungen stammte dieser aus einem Einbruch in Spitzkunnersdorf. Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntagvormittag bis Dienstagmittag in die Garage und den Schuppen eines Sportvereins an der Straße Zum Forsten eingebrochen. Sie entwendeten diverse Arbeitsgeräte, wie zum Beispiel einen Rasenmäher, eine Motorsense und eine Bohrmaschine. Den Wert der Maschinen bezifferte der Eigentümer auf etwa 4100 Euro. Doch dies war den Dieben offenbar nicht genug. Von einer angrenzenden Baustelle stahlen sie den zuvor erwähnten Minibagger im Wert von etwa 12000 Euro. Die betroffene Firma hat das Baugerät in der Zwischenzeit von der tschechischen Polizei wieder in Empfang nehmen können. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei.

Jede Menge Ärger… Görlitz/Kodersdorf. Das Pech hat am Dienstagmittag ein 23-jähriger Skoda-Fahrer sinnbildlich mit einem Magneten angezogen. Sein Wagen war auf der A4 an der Zufahrt zum Tunnel Königshainer Berge mit einer Panne liegengeblieben. Die Tunnelbetriebsstelle sperrte die linke Fahrspur und alarmierte die Autobahnpolizei. Vor Ort überprüfte eine Streife die Personalien des jungen Mannes und die Zulassung des Wagens. Dabei fiel auf, dass der 23-Jährige noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen war. Die am Skoda angebrachten Kennzeichen hatte die tschechische Polizei zur Fahndung ausgeschrieben, weil diese gestohlen worden waren - genauso wie das Auto selbst. Die Beamten erklärten dem Fahrer die Situation, stellten den Skoda sowie die Zulassungstafeln sicher und leiteten ein Strafverfahren zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Ein Abschleppunternehmen rückte an und nahm den Pkw an den Haken. Die Autobahnpolizisten informierten die tschechischen Behörden. Mit dem führerscheinrechtlichen Verstoß wird sich die hiesige Staatsanwaltschaft befassen.

Trunkenheit im Verkehr Rothenburg. Ein Zeuge hat die Polizei am Mittwochnachmittag in Rothenburg darüber informiert, dass auf der Johann-Brussig-Straße ein älterer Mann mit einem VW Caddy in Schlangenlinien gefahren war. Eine Streife des Polizeireviers Görlitz traf den 61-jährigen Nutzer des Firmenwagens wenig später an dessen Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet mehr als 2,1 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und behielten den Führerschein des deutschen Beschuldigten ein. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen. Die Polizei bedankt sich bei dem Zeugen für den zielführenden Hinweis.

Tätliche Auseinandersetzung und Bedrohung Görlitz. In der Nacht zu Mittwoch war die Polizei zweimal im Einsatz, um in das Aufeinandertreffen eines 20-jährigen Görlitzers und eines 18-jährigen Asylsuchenden einzugreifen. Bei ihrer Streife wurden die Beamten im Bereich der Straßburgpassage um 23.18 Uhr auf eine tätliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Heranwachsenden aufmerksam. Die Polizisten trennten die Männer und nahmen Strafanzeigen zu den wechselseitig begangenen Körperverletzungen auf. Beide lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Die Hintergründe des ausufernden Streits wurden nicht bekannt. Gegen Mitternacht rief der 20-Jährige per Notruf die Polizei und gab an, an der Konsulstraße aus einer Gruppe von sechs Männern heraus mit einem Messer bedroht worden zu sein. Mehrere Streifen des örtlichen Reviers suchten in der Innenstadt nach der Personengruppe und traf die Tatverdächtigen am Marienplatz an. Rädelsführer waren der zuvor bereits in Erscheinung getretene 18-jährige Syrer und ein 19 Jahre alter ägyptischer Staatsbürger. Die Beamten nahmen beide Männer vorläufig fest, nahmen die Personalien der vier anderen Begleiter auf und erteilten diesen einen Platzverweis. Bei der Absuche umliegender Gebüsche fanden die Polizisten mehrere Gramm verkaufsfähig verpacktes Marihuana sowie ein Messer. Sie stellten die Fundstücke sicher, niemand der zuvor Festgestellten wollte jedoch damit etwas zu tun haben. Die Kriminalpolizei führt auch zu diesem Fall die weiteren Ermittlungen.

Eltern stehen in der Pflicht Görlitz. Obwohl sie längst nach Hause gehört hätten, sind in der Nacht zu Mittwoch an der Lindenstraße in Görlitz eine 13-Jährige und zwei 15 Jahre alte Begleiter lärmend um die Häuser gezogen. Anwohner riefen die Polizei. Streifen des örtlichen Reviers trafen das Trüppchen in der Umgebung an und brachten sie zu ihren Eltern. Diese stehen in der Pflicht, dass die Regelungen des Jugendschutzgesetzes eingehalten werden.

Volkswagen gestohlen Rothenburg. In der Nacht zu Mittwoch haben Diebe an der Straße Am Hutgraben in Rothenburg einen VW Tiguan gestohlen. Das blaue Auto war auf das Kennzeichen NY-KD 3315 zugelassen. Den Zeitwert des drei Jahre alten SUV bezifferte der Eigentümer mit rund 18000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Volkswagen wird international gefahndet.

Alkoholisiert am Steuer Löbau. Seinen Führerschein vorläufig los ist seit Dienstagmorgen ein 29-Jähriger, der in Löbau alkoholisiert Auto gefahren war. Eine Streife des Reviers Zittau-Oberland hatte den Kleintransporter und die Fahrtauglichkeit des Mannes auf der Beethovenstraße kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Test ergab ein Ergebnis von umgerechnet 1,14 Promille. Damit hatte sich der Deutsche strafbar gemacht. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt, behielten seinen Führerschein ein und veranlassten eine Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen.

Arbeitsmaschinen gestohlen Zittau. In der Nacht zu Dienstag drangen unbekannte Täter in das Grundstück einer Baufirma an der Friedensstraße in Zittau ein. Sie öffneten die Schlösser an zwei Baucontainern gewaltsam. Aus diesen entwendeten die Diebe eine Rüttelplatte und einen Winkelschleifer im Wert von rund 2100 Euro. Den Sachschaden bezifferte ein Verantwortlicher auf etwa 250 Euro.

Bargeld aus Büro gestohlen Löbau. Unbekannte Täter sind am Dienstagmittag in Büroräume an der Jägerstraße in Löbau eingedrungen. Sie entwendeten neben persönlichen Unterlagen auch zwei Banktaschen mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Es entstand kein weiterer Sachschaden. Kriminaltechniker der Polizei wurden zur Spurensuche eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Transporter von Parkplatz gestohlen Zittau. In der Nacht von Freitag zu Sonnabend vergangener Woche haben unbekannte Täter in Zittau einen Ford Transit entwendet. Die Polizei erfuhr am Dienstagnachmittag von der Tat. Der Kastenwagen war auf einem Parkplatz an der Äußere Weberstraße in Zittau abgestellt. Das Fahrzeug war etwa zwei Jahre alt und hatte einen Wert von rund 10000 Euro. Die Soko Kfz führt die weiteren Ermittlungen. Nach dem Ford wird international gefahndet.

Bauwagen abgebrannt Weißwasser. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers und die Feuerwehr haben am Dienstagabend am Halbendorfer Weg in Weißwasser nach der Ursache einer starken Rauchentwicklung gesucht. Anwohner hatten die Rettungsleitstelle per Notruf darüber informiert. Die Quelle des Qualms befand sich auf einer abgelegenen Wiese in der Nähe der Kläranlage. Hier brannte ein Bauwagen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Warum der Anhänger entflammte, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung aufgenommen. Auch ein Brandursachenermittler wird am Ort des Geschehens seine Untersuchungen führen.

Tragischer Motorradunfall - Zeugen gesucht Boxberg. Am Mittwochmorgen ist bei Boxberg an einer Zufahrt zum Bärwalder See ein Passant auf einen tragischen Verkehrsunfall aufmerksam geworden, der offenbar bereits in der Nacht geschehen war. Ein 19-Jähriger war auf der Kreisstraße 8481 mit seiner Kawasaki Ninja aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Die Kollision mit einem Baum überlebte der junge Mann nicht. Nachdem der Polizei der Unfall bekannt geworden war, eilten Sanitäter und Streifen des Reviers Weißwasser zur Unglücksstelle. Dort konnte ein Notarzt nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion hat die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer um die Umstände des Unfalls weiß, wird gebeten, sich im Autobahnpolizeirevier in Bautzen unter Telefon 03591 3670 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Sachschaden beim Ausparken Weißwasser. Eine 64-jährige VW-Fahrerin wollte am Dienstagmorgen in Weißwasser aus einer Parklücke vor einem Supermarkt an der Bautzener Straße ausparken. Dabei stieß sie an einen Audi. An beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6.000 Euro.