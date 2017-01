Alkoholfahrt mit einem Schneepflug Ein Traktorfahrer hat in Schönbach mit einem Fahrzeug der Gemeinde Schnee geschoben. Er musste allerdings von einem Passanten gestoppt werden.

Symbolbild © dpa

Schönbach. Den starken Schneefall am letzten Sonntag hatte auch ein Mann aus Schönbach bemerkt und wollte für freie Straßen sorgen. Mit dem Schneepflug der Gemeinde begann er sein Vorhaben im Oberdorf.

Spaziergänger bemerkten, wie der Mann in Schlangenlinien unterwegs war. Rodelnde Kinder brachten sich in Sicherheit. Einem Vater dieser Kinder gelang es schließlich, den Mann mit Schneepflug zu stoppen und die Polizei zu rufen. Dieser Sachverhalt wurde an die Sächsische Zeitung herangetragen.

Die Nachfrage bei der Polizeidirektion Görlitz bestätigte ihn. Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland führte bei dem 64-jährigen Traktorfahrer eine Atemalkoholtest durch. Er ergab einen Wert von 1,88 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und begleiteten ihn zur Blutentnahme.

Der 64-Jährige hatte bei seiner Fahrt offenbar einen Holzpfahl eines Schildes beschädigt und einen Kratzer an einer Holzscheune verursacht. Mit etwa zehn Euro wird der Schaden beziffert. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Traktorfahrer, danach geht der Vorgang an die Staatsanwaltschaft Görlitz.

