Alkoholfahrt endet im Straßengraben

Transporter landet im Straßengraben Königstein. Am Dienstagmittag wurde die Polizei zu einem Unfall gerufen, der sich auf der B172 am Abzweig Thürmsdorf ereignet hatte. Dort war ein Kleintransporter im Straßengraben gelandet. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer (55) unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test vor Ort ergab bei ihm einen Wert von über drei Promille. Der Mann war zuvor mit seinem Wagen auf der Dresdner Straße gegen einen VW (Fahrerin 48) gestoßen. Als die Frau ihn zur Rede stellen wollte, fuhr er in Schlangenlinien davon. Die 48-Jährige folgte ihm und verständigte die Polizei. Unterwegs beschädigte der 55-Jährige mehrere Leitpfosten, Verkehrszeichen, einen Baum sowie einen Wildzaun, bevor die Fahrt im Straßengraben endete. Der entstandene Schaden wird vorab auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizisten nahmen den Führerschein des Mannes in Verwahrung und leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Einbruch in Wohnung Freital. In der Nacht zum Donnerstag waren Einbrecher in Freital-Deuben auf Beutezug. Sie hebelten die Balkontür einer Wohnung an der Dresdner Straße auf. Dann durchsuchten sie die Räume und stahlen eine Videokamera, eine Kette, Münzen sowie einen Schlüssel im Gesamtwert von rund 1000 Euro. Der ansonsten entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

29-Jährige bei Unfall leicht verletzt Dippoldiswalde. Dienstagmittag gab es im Dippser Ortsteil Oberhäslich eine Pkw-Kollision. Kurz vor 14 Uhr wollte der Fahrer (84) eines Peugeot 106 von der Schulstraße nach rechts auf die Dresdner Landstraße (B 170) abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Peugeot 206, dessen Fahrerin (29) auf der B 170 in Richtung Karsdorf unterwegs war. Die 29-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 1000 Euro.

Jagdkanzel zerstört Kreischa. Unbekannte zerstörten vermutlich schon Ende April in Kreischa eine hölzerne Jagdkanzel. Diese war oberhalb der Helmsdorfer Straße an einer Lichtung in der Nähe eines Reit- und Wanderweges aufgestellt. Bei der Kanzel handelte es sich um einen geschlossenen Hochstand mit Fenstern. Dieser wurde komplett demontiert und in Einzelteile zersägt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 8 000 Euro. Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht? Wem sind Personen aufgefallen, die sich an dem Hochstand zu schaffen machten? Hinweise bitte an das Polizeirevier Dippoldiswalde oder unter 0351 4832233 an die Dresdner Polizei.