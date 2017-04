Alkoholfahrt endet am Zaun Mit 1,2 Promille im Blut kam ein 16-jähriger Mopedfahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Zaun.

Ein 16-Jähriger ist am frühen Sonnabendmorgen bei einem Unfall im Priestewitzer Ortsteil Laubauch verletzt worden. Laut Polizei war der Jugendliche gegen 1.30 Uhr mit einer Simson unterwegs und kam kurz nach dem Ortsausgang von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte das Moped gegen einen Zaun. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich. Er kam in ein Krankenhaus.

Polizisten stellten fest, dass der 16-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Wegen beider Vergehen wird er sich nun verantworten müssen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 1.500 Euro. (SZ)

