Alkoholfahrer gestoppt

Zusammenstoß Riesa. Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr war die Fahrerin (67) eines Mercedes auf der Jahnstraße in Riesa unterwegs und wollte auf die Friedrich-List-Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem herannahenden VW Passat (Fahrerin 60) zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ruschpartie Thiendorf. Am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr war der Fahrer (19) eines Seat Leon auf der Straße Zum Springbach in Richtung Anbau im Thiendorfer Ortsteil Kleinnaundorf unterwegs. In einer Kurve verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der winterglatten Fahrbahn ab. In der Folge stieß das Auto gegen einen Straßenmast sowie einen Zaun. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Einbruch Riesa. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in einen Einkaufsmarkt an der Oschatzer Straße in Riesa eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf, drangen in die Räume ein und durchsuchten diese. Nach einem ersten Überblick stahlen sie eine unbestimmte Menge Zigaretten und Parfüm. Schadensangaben liegen noch nicht vor.