Alkoholdiebstahl misslang

Zwei Ladendiebe versuchten am Montagabend gegen 20.45 Uhr Alkoholika im Wert von über 900 Euro aus einem Markt in Spremberg („An der Lusatia“) zu stehlen. Ein Dieb versuchte, mit der Ware aus dem Gebäude zu kommen, wurde jedoch durch den ausgelösten Alarm abgeschreckt. Er ließ alles stehen und rannte zu seinem Komplizen, der in einem PKW VW wartete. Beide flüchteten unerkannt. (red/JJ)

