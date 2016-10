Alkohol und Unfallflucht

Junger Syrer in Gewahrsam Medingen / Kamenz. Die Polizei hat am Mittwoch einen verwirrt wirkenden jungen Syrer in Gewahrsam genommen. Der 19-Jährigen war am Vormittag in Medingen aufgefallen, als er sich zunächst an einem Ford zu schaffen machte. Dann soll er unerlaubt in einen Skoda eingestiegen, der gerade losfahren wollte. Herbeigerufenen Polizisten nahmen ihn mit aufs Revier in Kamenz. Dabei leistete der junge Mann Widerstand. Ihm wurden Handschellen angelegt. Nach Klärung seiner Identität war er wieder auf freiem Fuß. Am Nachmittag wurde der 19-Jährige wieder auffällig: Er nahm ohne zu bezahlen sich eine Tüte Gummibärchen und einen Schokoriegel und aß sie auf. Um weitere Vorfälle zu verhindern, wurde er von der Polizei nun endgültig in Verwahrung genommen. Ein Richter bestätigte die Maßnahme.

In Keller eingebrochen Kamenz. In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in Kamenz in ein Büro- und Wohnhaus an der Haydnstraße eingedrungen. Die Täter brachen mehrere Keller auf und entwendeten zwei Werkzeugkoffer, eine Werkzeugkiste sowie ein Fahrrad. Der Stehlschaden wurde auf insgesamt etwa 1000 Euro geschätzt.

Frontscheibe beschädigt Bischofswerda. Womöglich durch einen Steinwurf wurde am Mittwochmorgen ein Auto auf der Umgehungsstraße bei Bischofswerda beschädigt. Ein 40-Jähriger war hier mit einem Opel in Richtung Putzkau unterwegs, als er einen Knall hörte und schließlich den Schaden an der Scheibe feststellte. Der Mann vermutete, dass ein Stein von der Fußgänger-Brücke geworfen wurde. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall.

Betrunken am Steuer Bautzen. Zu zwei Fällen von Trunkenheit am Steuer ermittelt die Polizei in Bautzen. An der Steinstraße war am Mittwochnachmittag ein Renault gegen einen geparkten Polo geprallt. Der Unfall-Verursacher flüchtete zu Fuß. Während der Unfallaufnahme kam er jedoch zurück zum Ort des Geschehens. Die Beamten stellten bei dem 34-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,82 Promille. Am späten Mittwochabend kontrollierte die Polizei einen Fordfahrer am Lauengraben. Er hatte 1,3 Promille Alkohol intus.

Bei Unfall leicht verletzt Panschwitz-Kuckau. Am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr passierte in Panschwitz-Kuckau ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein unbekanntes hellblaues Auto fuhr aus der Einfahrt des Netto-Marktes auf die Cisinskistraße. Dabei übersah der Fahrer offenbar eine vorfahrtsberechtigte Moped-Fahrerin. Die 17-Jährige musste stark bremsen, kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle, ohne sich um die junge Frau zu kümmern. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Kamenz, Telefon 03578 3520.