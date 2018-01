Alkohol, Benzin und eine teuflische Idee Aus Eifersucht hat ein Mann die Wohnung seiner Freundin angesteckt. Für den Staatsanwalt ist das versuchter Mord.

Erster Mordprozess im neuen Jahr vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Dresden. Ein 56-jähriger Mann aus Senftenberg. Viktor E. soll im April vergangenen Jahres in einem Mehrfamilienhaus in der Budapester Straße gezündelt haben. Für den gelernten Kraftfahrer, einen in Kasachstan geborenen Deutschen, geht es nicht nur um das Strafmaß. Dem Mehrfachtäter, der sich schon 2008 vor dem Dresdner Schwurgericht wegen versuchten Totschlags hatte verantworten müssen, droht nun auch eine Unterbringung.

Laut Anklage soll Viktor E. am 2. April zwischen 19 und 20.30 Uhr den Brand gelegt haben. Er habe Benzin unter der Wohnungstür im zehnten Stock geschüttet und angezündet. „Außerdem entzündete der Angeklagte ein Schuhregal im Treppenhaus“, so Oberstaatsanwalt Christian Avenarius. Ohne das schnelle Handeln der Feuerwehr hätte es zu schweren Schäden kommen können. In der Brandwohnung habe sich zwar niemand aufgehalten, was E. nicht gewusst habe. Er habe jedoch auch Nachbarn den Fluchtweg abgeschnitten. Als Motiv nannte Avenarius Eifersucht. E. habe geglaubt, seine Freundin habe ein Verhältnis mit einem Mitbewohner. Er habe sich wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung schuldig gemacht. Er sei jedoch aufgrund einer alkoholbedingten Störung nicht voll schuldfähig. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Unterbringung in einer Klinik.

„Ich habe das Feuer gelegt. Ich habe das gemacht“, sagte E. Er könne sich jedoch nicht mehr gut erinnern. E. sagte später und kaum verständlich, dass seine deutlich jüngere Freundin zwei Monate bei ihm in Senftenberg gewesen sei und an jenem Tag zurück nach Dresden gefahren sei. Er habe nicht gewollt, dass sie zurück zu den Drogen geht. Als dann jedoch der Mitbewohner seiner Freundin anrief und gefragt habe, wo sie den bleibe, habe er sich geärgert: „Ich war sauer.“ Dann sei er mit dem Zug nach Dresden gefahren und habe den Brand gelegt. Schwierig waren die Angaben E.s zu seinem Alkoholkonsum und früheren Straftaten. 2007 soll er im Wodka-Rausch randaliert und nachts seine damalige Frau und seinen Stiefsohn angegriffen haben. Angeblich hätten die beiden Sex miteinander gehabt – eine Behauptung die E. nun wiederholte, obwohl das Schwurgericht das 2008 nicht feststellen konnte. Damals erhielt er zwei Jahre Haft – nun drohen ihm wohl deutlich mehr. Der Prozess wird fortgesetzt.

