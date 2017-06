Aline will zur Polizei Die 15-jährige Aline Bennewitz durfte jetzt an einem Praktikum bei der Polizei teilnehmen, für das sich viele bewarben, aber nur wenige ausgewählt wurden.

Aline Schmidt aus Zabeltitz hat bei der Polizeidirektion Dresden ein Praktikum gemacht und viele Einblicke in den Polizistenberuf erhalten. Unter anderem war sie im Riesaer Revier mit Bürgerpolizisten unterwegs. © Kristin Richter

Dass sie Polizistin werden möchte, ist Aline Bennewitz schon lange bewusst. Sehr lange sogar. „Das weiß ich schon seit meiner Kindergartenzeit“, erzählt die 15-jährige Zabeltitzerin. Wenn dort Kinderfasching war, ging sie nicht als Prinzessin oder Pippi Langstrumpf, wie alle anderen Mädchen. Nein, sie erschien in Uniform. Auch ein Vermerk in ihrem Kita-Ordner, den sie sich aufgehoben hat, lässt keinen Zweifel aufkommen. Darin steht: „Berufswunsch: Polizist.“

Vor Kurzem ist sie ihrem Ziel einen Schritt nähergekommen. Sie nahm vom 8. bis 19. Mai an einem Praktikum der Polizeidirektion Dresden teil. Für das hatten sich 120 Schüler beworben. Nur 20 wurden angenommen. Und Aline gehört dazu.

„Wir nehmen nicht jeden“, sagt Carola Scheibe. Die Dresdner Hauptkommissarin wählte die Praktikanten aus und betreute sie. „Die Bewerber, die nur im Sport gut sind, aber ansonsten schlecht in der Schule, sind nicht die richtigen für uns“, so Carola Scheibe. Das gelte für Schülerpraktikanten, aber erst recht für Polizeianwärter. Wer also in seiner Bewerbung schrieb, dass er im Fernsehen gern „Alarm für Cobra 11“ anschaut, hatte schlechte Karten auf einen Praktikumsplatz. Und auch auf Rechtschreibung wurde geachtet.

Schon Alines anderthalbseitige Bewerbung hatte die Hauptkommissarin beeindruckt. Darin schrieb die Oberschülerin, dass sie sich von klein auf für diesen Beruf interessiere, sportlich sei, gern mit Menschen arbeite, ein Teamplayer ist und auf Menschen zugehen kann.

Das kann ihr Schulleiter Axel Hackenberg von der 2. Großenhainer Oberschule Am Schacht nur bestätigen. „Aline ist fleißig, ordentlich und zuverlässig“, sagt er und fügt schmunzelnd hinzu, „also genau so, wie man sich eine zukünftige Polizistin vorstellt.“ Weil sie außerdem zu den besten Schülern ihrer Klasse gehört, hatte er ihr das Praktikum erlaubt. Denn es fand nicht in den Ferien, sondern in zwei regulären Unterrichtswochen statt. „Wir haben ihr diese Möglichkeit eingeräumt, denn es ist ja schwer, an so ein Praktikum überhaupt heranzukommen“, so Hackenberg.

In diesem Praktikum sollen die Schüler Einblick erhalten, wie vielfältig die Arbeit in der sächsischen Polizei ist. In der ersten Woche ging Aline im Riesaer Polizeirevier mit auf Streife. Dort war sie mittendrin, als die Beamten Verkehrskontrollen durchführten oder zu Einbrüchen und Unfällen gerufen wurden. Auch ein handfester Familienstreit war dabei, den die Polizei schlichten musste. „Ich durfte bei Geschwindigkeitskontrollen auch mal an die Laserpistole“, erzählt sie. „Aber das wurde nicht gewertet.“ Zum Glück für die erwischten Raser, die mit einer Ermahnung davonkamen.

„Die Riesaer Dienstgruppe D hat mich gut in ihr Team aufgenommen und alles erklärt, was ich wissen wollte“, schwärmt Aline. Und auch die dortigen Polizisten sind des Lobes voll. „Sie war eine der interessiertesten Praktikanten, die wie hier je hatten“, sagt der Riesaer Polizeihauptkommissar Dirk Zirnstein. „Da haben wir leider schon ganz gegenteilige Erfahrungen machen müssen.“

Die zweite Woche führte die Praktikanten nach Dresden, wo sie u.a. ein Gefängnis, die Mordkommission, die Polizeireiterstaffel, die Bombenentschärfer und die Bereitschaftspolizei besuchten. Auch ein Ausflug in die Diensthundeschule bei Meißen war dabei. Am letzten Tag erhielten alle Praktikanten eine Art Zeugnis. Aline erhielt die Höchstbewertung und die beste Einschätzung. Darin heißt es: „Sie übertrifft die bei der sächsischen Polizei an einen Schülerpraktikanten gesetzten Erwartungen deutlich. Eine Bewerbung wird unsererseits ausgesprochen befürwortet.“

Geschrieben hat das Carola Scheibe. „So eine Beurteilung schreibe ich nicht umsonst und auch nicht oft“, versichert sie. „Solche Praktikanten würden wir uns öfter wünschen.“ Sie freue sich, „wenn Aline eine von uns wird.“

Das hat die 15-Jährige nach diesem Praktikum erst recht vor. Allerdings will sie erst einmal nach der Oberschule am BSZ Großenhain ihr Abitur machen. Denn sie will in den gehobenen Dienst. Das bedeutet für Aline, drei weitere Jahre die Schulbank drücken. Die Ausbildung zur Polizistin dauert noch mal drei Jahre. Das erste Jahr in Bautzen, danach an der Hochschule der sächsischen Polizei in Rothenburg.

Der Ausbildungssold beträgt übrigens 1138 Euro Netto. So viel verdient mancher ausgebildeter Handwerker nicht. Und auch das Einstiegsgehalt bei der sächsischen Polizei ist ca. 2100 Euro Netto mehr als ansehnlich.

