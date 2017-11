Algen-Offensive startet am Stausee Damit die Wasserqualität der Bautzener Talsperre steigt, müssen jetzt Pflanzen weichen. Auch Taucher sind im Einsatz.

Das Wasser im Bautzener Stausee ist derzeit absenkt. Dadurch werden spezielle Arbeiten ermöglicht. © Wolfgang Wittchen

Mit verschiedenen Maßnahmen sorgt die Landestalsperrenverwaltung dafür, dass das Wasser im Bautzener Stausee sauberer wird. Weil das Wasser der Talsperre abgesenkt wurde, der Wasserspiegel um mehr als fünf Meter gesunken ist, kommen die Mitarbeiter an Pflanzen heran, die im Stauraum gewachsen sind. Diese werden nun beseitigt. Das hat den Vorteil, dass dadurch Phosphor entfernt wird. Phosphor wird freigesetzt, wenn sich Pflanzen im Wasser zersetzen. Der Stoff sorgt dafür, dass sich neue Pflanzen leichter bilden können, was sich wiederum negativ auf die Wasserqualität auswirkt.

Gleichzeitig beseitigt die Landestalsperrenverwaltung Gefahrenstellen, die durch das Absenken des Wasserspiegels sichtbar geworden sind. Die Arbeiten werden noch drei Monate dauern und kosten rund 150 000 Euro. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des Freistaates.

Und das ist noch nicht alles. Seit ein paar Wochen sind am Stausee auch Taucher im Einsatz. Ihre Aufgabe ist es, eine neue Wasserentnahmeanlage unter Wasser zu installieren, die höher liegt als der alte Abfluss. Der Vorteil: Im Sommer wird nicht mehr kaltes Tiefenwasser, sondern das von der Sonne erwärmte Oberflächenwasser in Flüsse und Bäche weitergeleitet. Die Maßnahme soll verhindern, dass sich kalte, nährstoffreiche Wasserzonen mit dem warmen Oberflächenwasser vermischen und so beste Bedingungen für die Blaualgen entstehen. (SZ/mho)

