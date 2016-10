Alfred Simm nicht mehr Projektleiter für Tag der Sachsen in Löbau Gründe für die überraschende Absetzung des bekannten Chefs der Eisenbahnfreunde nannte Oberbürgermeister Dietmar Buchholz nicht.

Alfred Simm © SZ-Archiv

Löbau. Die Planungen für die Gestaltung des Sachsentages 2017 in Löbau liegen nicht mehr länger in den Händen von Alfred Simm. Darüber informierte Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) während der jüngsten Stadtratssitzung am Donnerstag.

„Alfred Simm ist als Projektleiter abgesetzt worden“, so Buchholz. Gründe dafür hat Löbaus Stadtoberhaupt allerdings nicht nennen wollen. Auch nicht auf Nachfrage einiger Stadträte. Das Thema müsse nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden und auch nicht mit dem Stadtrat. Über seine Entscheidung, Alfred Simm als Projektleiter für den Tag der Sachsen in Löbau abzusetzen, habe er zuvor mit dem Ältestenrat der Stadt gesprochen, so Buchholz. Und dabei werde es auch bleiben. „Personalangelegenheiten sind ganz einfach interne Dinge“, sagte Löbaus Oberbürgermeister.

Der geschasste Projektleiter Alfred Simm ist bei der Verkündung dieser Neuigkeit im Löbauer Ratssaal dabei gewesen. Eine Erklärung hat Simm, welcher auch Vereinschef der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde ist, nicht abgegeben. Auch nicht einen Tag nach dem Öffentlichwerden seiner Absetzung als Projektleiter. „Ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu diesem Thema nicht äußern möchte“, sagte Alfred Simm.

Trotz der Entscheidung von OB Buchholz wird Simm weiterhin in die Planungen für den Sachsentag involviert sein und nicht gänzlich aus dem Organisationsteam ausscheiden. Denn der Chef der Eisenbahnfreunde soll sich nun um den Aufbau einer Eisenbahnmeile für den Tag der Sachsen kümmern.

Neuer Projektkoordinator und damit Nachfolger von Alfred Simm wird Löbaus Messeparkchef Joachim Birnbaum. Auch das gab Buchholz während der Stadtratssitzung am Donnerstag bekannt. Birnbaum, welcher in Sachen Organisation von Veranstaltungen über einen großen Erfahrungsschatz verfügt, leitet die Sachsentaggeschicke aus seinem Organisationsbüro zusammen mit seinem Team an der Görlitzer Straße in Löbau. (szo)

