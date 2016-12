Alfa Romeo fährt Radfahrer an In Arnsdorf wurde ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Er wurde nicht rechtzeitig erkannt.

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwoch in Arnsdorf gekommen. © dpa

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwoch in Arnsdorf gekommen. Ein 59-jähriger Radfahrer war gegen 16.20 Uhr auf der Karswaldstraße aus Kleinwolmsdorf in Richtung zur Einmündung zur Hufelandstraße unterwegs. Aus der Gegenrichtung fuhr dem Radler ein Alfa-Romeo entgegen. Die 31-jährige Romeo-Fahrerin hatte die Absicht, nach links auf einen Parkplatz einzubiegen. Dabei nahm sie den entgegenkommenden Radfahrer nicht wahr und es kam zum Zusammenstoß. In der Folge stürzte der 59-jährige Radler zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam in eine Klinik. Laut Zeugenaussagen war das Fahrrad unzureichend beleuchtet. Es entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 1 100 Euro. (szo)

