Alf Mahlo im Sonnenhof Die Gaststätte am Anger macht wieder auf. Im Brauhauscharakter, mit neuem Wirt und mit Theatersaal.

Mit Samtvorhang und Scheinwerfern machen Alf Mahlo (links) und Torsten Hähnel den Saal im Sonnenhof zum Theater.

In der Gaststube des Sonnenhofes wird bald Bier aus Meißen ausgeschenkt.

Geplant war die viele Arbeit nicht. „Eigentlich wollten wir nichts Neues aufmachen“, sagt Torsten Hähnel. Doch dann stand der Sonnenhof am Dorfanger in Altkötzschenbroda plötzlich leer und dem Gastronomen und seinen Partnern Mandy Schubert und Rainer Wollank kribbelte es in den Fingern.

Nun ist der Boden im Gastraum mit Malerfolie abgedeckt. Farbeimer stehen herum. Bretter liegen neben der Wand. Es ist noch viel zu tun bis zum 30. Juni, wenn die Gaststätte eröffnen soll. Doch das Dreiergespann ist ja geübt. Die Restaurants Alte Apotheke, Zum Bürgergarten, Dampfschiff, Dittrichs Gold und Dittrichs Erben werden von ihnen betrieben.

Im Sonnenhof wollen sie nun etwas ganz anderes machen, sagt Hähnel. Damit die Leute nicht denken, dass es überall nur das Gleiche gibt. „Viele Restaurants in Radebeul sind auf Wein spezialisiert“, sagt der 46-Jährige. Im Gegensatz dazu soll sich im Sonnenhof alles ums Bier drehen. Wie in einem zünftigen Brauhaus.

Die goldene Farbe an den Wänden des Gastraums muss deshalb verschwinden. Zu unpassend. Stattdessen sollen die Wände mit Holz vertäfelt werden. Davor kommen Bierbänke aus Holz. Gezapft wird Bier der Privatbrauerei Schwerter Meißen. „Wir wollten nicht die ganz großen Brauereien“, sagt Hähnel. Die Theke lässt er für den klassischen Brauhauscharakter umbauen. Acht Zapfhähne für acht verschiedene Fassbiere kommen an den Tresen. Je nach Saison sollen die Sorten wechseln. Beim Essen wollen die Gastronomen auch auf regionale Produkte setzen, etwa Fleisch vom Hofgut Kaltenbach. Immer mehr Gäste wollten wissen, wo das Fleisch herkommt, das sie essen, sagt Hähnel. „Das Hofgut schlachtet für uns auf Zuruf.“ Die Speisekarte wird eher klein mit sächsischen und böhmischen Gerichten.

Dann führt Hähnel durch einen Gang, vorbei an der Küche, in den hinteren Teil des Hauses. „Hier sollen bunte Lichter an der Wand installiert werden“, sagt er. Damit der Besucher merkt: Jetzt geht es von der Braustube zur Kultur. Denn hinter dem Gastraum gibt es noch einen zweiten großen Saal, der bald als neues Radebeuler Theater erstrahlen soll. „Kleines Welt-Theater“ wird es heißen und 90 Zuschauer können darin Platz finden.

Henriette Ehrlich und Alf Mahlo sind gerade dabei, ihre neue Stammspielstätte einzurichten. Die Schauspielerin und der Entertainer sind bekannt für ihre Komödien wie „Jägerstolz im Unterholz“. Dieses Stück läuft am 22. und 23. September in ihrer neuen Spielstätte in Radebeul.

Am 27. Oktober feiert dann ein neues Komödien-Projekt Premiere, das Ehrlich und Mahlo extra für und über Radebeul erschaffen werden. Damit wird das Theater auch offiziell eröffnet.

„Das Leben und Wirken des berühmten Heilpraktikers und Visionärs Eduard Bilz bietet fantastischen Stoff für ein pures Theatervergnügen im besten Sinne“, sagt Mahlo. Dem Genre der Komödie bleiben die Schauspieler treu, wobei im Spielplan auch andere Formen von Theater und Entertainment Raum finden sollen. Bis Weihnachten werden dann regelmäßig weitere Vorstellungen und Events stattfinden.

Die Besucher können wählen, ob sie nur das Theaterstück sehen wollen oder den Komödienbesuch mit einem Abendessen verbinden.

