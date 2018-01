Alexandra feiert Comeback in Görlitz Die große Alexandra-Show mit Barbara Kratz ist am Donnerstag und Freitag im Consolato Generale zu erleben. Diese und weitere Veranstaltung finden Interessierte im sz-veranstaltungskalender.com.

Alexandra alias Barbara Katz in Aktion © PR

Mit den Schlagern „Mein Freund der Baum“ oder „Der Zigeunerjunge“ ist Alexandra in den 1960er Jahren bekannt geworden. Sie starb mit 27 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Nun kehrt die Sängerin zurück! Mit einer rasanten Bühnenshow präsentiert Schauspielerin Barbara Kratz auf der Bühne der Gegenwart ein Solo-Programm: „Alexandra – Das Comeback“ ist am Donnerstag und Freitag, ab 19.30 Uhr in Görlitz zu erleben. Die Produktion des Freien Werkstatttheaters Köln gastiert im Cosolato Generale an der Hartmannstraße 4. Musikalisch arrangiert von Verena Guido und in Szene gesetzt von der Autorin Diana Anders. Zwischen Parodie und Hommage, respektvoll und mit leichtem Augenzwinkern lässt die Show das kurze Leben der 60er-Jahre-Ikone Revue passieren. Seit 1998 gastiert Barbara Kratz in ganz Deutschland, darunter auch im Generalkonsulat mit ihren Soloproduktionen: „Frau Luther kocht“, „Die fromme Helene“ und jetzt „Alexandra – Das Comeback“. Karten zum Preis von 22 Euro gibt es nur auf Vorbestellung unter 03581877790 oder segreteria@consolato-generale.de (SZ)

