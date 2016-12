Alexander Birken wird neuer Otto-Chef Das Familienunternehmen aus Hamburg ist zwar der weltweit fünftgrößte Onlinehändler. Doch die Konkurrenz ist gewaltig.

Ganz oben bei Otto: Alexander Birken © dpa

Hamburg. Der digitale Wandel hat die Handelsbranche gründlich umgekrempelt. Alexander Birken hat diesen Wandel als Manager der Otto Group aktiv mitgestaltet. Der 52-Jährige ist bisher Chefstratege des weltweit fünftgrößten Onlinehändlers. Mit Beginn des neuen Jahres übernimmt Birken den Vorstandsvorsitz des Handels- und Dienstleistungskonzerns – und hat einiges vor sich. Birken wird damit Chef von mehr als 50 000 Mitarbeitern weltweit. Der neue Mann an der Spitze weiß, was von ihm erwartet wird: Die Otto Group muss noch schneller, dynamischer und digitaler werden, um im Wettkampf mit Amazon und Co. mithalten zu können.

Branchenkenner bescheinigen dem Versandriesen, auf gutem Weg zu sein. „Es gibt wenige Unternehmen in Deutschland, von denen man sagen kann, dass sie die digitale Transformation so erfolgreich angegangen sind wie Otto“, urteilt etwa der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein. Ehemalige Rivalen wie Quelle oder Neckermann seien verschwunden, Otto dagegen lebe noch und habe mit Online-Shops wie Bonprix und About You Erfolge aufzuweisen. Aber: „Otto hat mit Altlasten zu kämpfen, die Konkurrenten wie Amazon und Zalando nicht haben. Die meisten Mitarbeiter kommen noch aus einer Ära, in der der Begriff digital ein Fremdwort war. Otto muss sie mitnehmen“, beschreibt Heinemann die Lage.

Der E-Commerce-Experte Heinemann meint: „Der Anspruch, so groß und mächtig zu werden wie Amazon oder Alibaba, wäre bei jedem deutschen Unternehmen überzogen. Das kann Otto als Familienunternehmen nicht schaffen. Aber Otto weiß das auch und ist erfolgreich dabei, Nischen zu besetzen, die Amazon und Co. nicht bedienen können oder wollen.“ Ein Beispiel: Mittlerweile verkauft das Unternehmen nicht nur Fernseher, Waschmaschinen und Tablets – es vermietet sie auch. (dpa)

zur Startseite