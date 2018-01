„Alexa, frage Stadt Dresden ...“ Die Frauenstimme aus den Amazon-Blechdosen weiß seit Dienstag deutlich mehr über Dresden. Erst einmal beherrscht sie aber nur eine Sprache.

Amazons intelligente Lautsprecher-Dose ist seit Dienstag fit für Dresden. Für die Stadt ist ein Zusatzprogramm entwickelt worden, dass viele Fragen beantworten kann, zum Beispiel nach Konzertterminen. © DMG

Besonders hübsch ist Alexa nicht. Ihr Körper ähnelt einer Cola-Dose. Dafür hat sie was im Köpfchen. So viel, dass sie jetzt selbst den erfahrensten Dresden-Stadtführern Konkurrenz machen kann.

Alexa ist ein Programm, das einem allerlei Fragen beantwortet – nach dem Wetter, den Öffnungszeiten vom Italiener um die Ecke oder der Abfahrtszeit der nächsten S-Bahn. Damit Alexa zuhören und sprechen kann, ist Echo nötig – die „Dose“ des Internetkonzerns Amazon, in der Mikrofone und Lautsprecher eingebaut sind. Man kann sie sich auf den Couchtisch, ins Bücherregal oder neben das Bett stellen. Alexa reagiert immer. Damit die Dame noch besser auf Fragen antworten kann, die mit Dresden zu tun haben, hat die städtische Marketingesellschaft DMG ein Zusatzprogramm (Skill) entwickelt, das man sich seit Dienstag herunterladen kann.

Die Informationen, die Alexa bisher zu Dresden ausgespielt hat, hätten sich auf das Wetter oder statistische Größen wie die Einwohnerzahl oder Stadtfläche beschränkt, so die DMG. Jetzt ist eine direkte Verbindung zum offiziellen Veranstaltungskalender der Stadt hergestellt worden. Damit kann Alexa zum Beispiel die nächsten Konzerttermine in der Frauenkirche herunterbeten – in jedem Wohnzimmer des Landes. Wer darauf nicht warten möchte, kann sich auch ein paar Ausschnitte vorspielen lassen. Außerdem wurden die 100 häufigsten Antworten zu Dresden programmiert – zu Aussichtspunkten und Sehenswürdigkeiten etwa.

„Wir gehören zu den ersten Städten in Deutschland, die einen eigenen Alexa Skill anbieten“, sagt DMG-Geschäftsführer Kai Schulz. „Diesen Vorsprung werden wir für die nationale und internationale Vermarktung als attraktives Reiseziel nutzen, zugleich aber auch Facetten des Kongress-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes vorstellen.“ Sprachgesteuerte Systeme würden weltweit rasant an Bedeutung gewinnen, auch in deutschen Haushalten. In Zukunft könnten Dresden-Alexa-Dosen auch in den Tourist-Informationen der Stadt sowie in Geschäften aufgestellt werden. „In einigen Wochen werden wir wissen, wie der Dresden Skill ankommt, welche Inhalte besonders abgefragt werden und was noch fehlt“, sagt Marco Blüthgen von der DMG. Der Inhalt des Dresden-Programms solle ausgebaut werden. Auch eine englische Version ist geplant.

Die Alexa App für Ihr Apple-Gerät finden Sie im App Store, die Android-Version bei Google Play.

