Alex Herbrig ist Sachsenmeister Der Bautzener erkämpfte sich im Schach den Titel.

Schach. In diesem Jahr vertraten zwei Nachwuchsspieler den SC Einheit Bautzen bei den Sachsenmeisterschaften in Sebnitz. Alexander Herbrig (u 18) und Steffi Arnhold (u 16) hatten beide in den Winterferien in ihren Altersklassen den Bezirksmeistertitel erkämpft und sich so die Teilnahme an der Sachsenmeisterschaft gesichert.

Steffi hatte es in ihrer Altersklasse mit 13 Gegnerinnen zu tun. Ihr Setzplatz fünf war eine gute Ausgangsposition, die sie dann auch nutzte. So verlor die Bautzenerin nur eine Partie gegen die spätere Titelträgerin Miriam Weimert von der SG Turm Leipzig. Bis zu dieser Niederlage hatte sie bereits drei Punkte aus den ersten drei Runden erspielt. In Runde fünf folgte ein weiterer Sieg und auch in den letzten beiden Partien verlor sie nicht. Am Ende hatte Steffi Arnhold 5,0 Punkte erkämpft und erreichte damit Platz drei.

Alexander Herbrig – als Favorit auf Platz eins gesetzt – musste die Angriffe seiner Gegner abwehren. Dies gelang ihm in den ersten beiden Runden souverän. In Runde drei folgte eine Niederlage, die den Bautzener aber nur noch mehr anspornte. In den nächsten vier Runden folgten nur noch Siege. Mit seinen sechs Punkten holte sich der Einheit-Spieler verdient den Sachsenmeistertitel und wird nun bei den Deutschen Meisterschaften antreten. (kl)

