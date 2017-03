Aleppo-Marschierer laufen den 74. Tag Am 3. Januar kam der Protestzug durch Schönfeld. Jetzt sind die Enthusiasten in Kroatien. Und sie gehen weiter bis Syrien.

Die Teilnehmer des Friedensmarsches machten am 4. Januar Station in Schönfeld. Sie laufen immer noch. Aktuell sind sie in Kroatien. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Es war kurz nach Silvester, als rund 30 internationale Teilnehmer des Friedensmarsches nach Aleppo in der Schönfelder Turnhalle Station machten. Von Berlin kommend wollten sie weiter nach Moritzburg und Dresden und dann immer Richtung Süden – bis nach Syrien. Das Ziel ihres Fußmarsches: So viele Menschen wie möglich zum Mitlaufen zu animieren und damit auf den furchtbaren Bürgerkrieg im syrischen Aleppo aufmerksam machen.

Viele fragen sich hier nun, was aus der Aktion geworden ist. Ein Blick in Internet oder auf Facebook verrät: Die Protestmarschierer laufen immer noch. Sie sind den 74. Tag unterwegs, also den dritten Monat. Aktuell haben sie Kroatien erreicht, Kosovo ist nicht mehr weit. Bei ihren Aktionen vor Ort erreichen die Marschierer oft Zustimmung und Unterstützung. Es gibt aber auch Ablehnung, zum Beispiel in Facebook-Kommentaren. Ob ihr Marsch erfolgreich sein wird, wissen die Enthusiasten nicht. Es sieht aktuell nicht danach aus, dass endlich Frieden wird in Syrien.

