Aleppo-Marsch kommt nach Schönfeld Von Dienstag zu Mittwoch schlafen 120 Friedensaktivisten in der Turnhalle. Sie wollen von Berlin bis nach Syrien laufen.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind sie in Berlin losgelaufen. Mehr als 3000 Kilometer wollen mehrere Hundert Friedensaktivisten ins syrische Aleppo zu Fuß zurücklegen, um gegen den Krieg zu protestieren. Und genau dieser Friedensmarsch führt auch durch die Großenhainer Pflege weiter Richtung Süden (s. Grafik). Wie Schönfelds Bürgermeister Hans-Joachim Weigel die SZ informierte, werden die überwiegend jungen Leute, sogar ganze Familien, in der Schulturnhalle übernachten. Auch Thiendorf hatte eine E-Mail der Aktion bekommen, sah sich aber außerstande, geeignete Schlafplätze zu stellen.

Auch im Landratsamt weiß man um den „Zivilmarsch nach Aleppo“. Entsprechend der Anmeldung in Berlin ist die Ankunft am neunten Tag im Landkreis Meißen vorgesehen. „Danach ist ein Weitermarsch nach Schönfeld, Radeburg und Moritzburg geplant“, so Amtsleiterin Barbara Korsowski. Die Informationen kamen über die Polizeidirektion Dresden, „die im Kontakt mit den für Berlin und Brandenburg zuständigen Polizeipräsidien als Versammlungsbehörden steht“, sagt sie. Auf ihrer Friedensmission sehen sich Initiatorin Anna Alboth, eine Polin und Bloggerin, und ihr Mann Thomas allerdings mit bürokratischen Spielregeln konfrontiert. So muss die Aktion laut sächsischem Versammlungsgesetz auch hier angemeldet werden.

Das sei bis Freitagmittag noch nicht erfolgt, so Barbara Korsowski. Die Behörde hat von sich aus den Kontakt zum Veranstalter hergestellt. Im Meißner Landratsamt würde man die „Anmeldung“ für den gesamten Freistaat machen, hieß es. Nach Dresden und der sächsischen Schweiz wollen die Marschierer Richtung Tschechien weiterziehen. Die Bürgermeister der Städte und Gemeinden sowie die Leiter der Polizeireviere Großenhain und Meißen wurden in Kenntnis gesetzt.

Auf der Internetseite www.civilmarch.org ist nicht nur die Route des Fußmarsches zu finden, sondern auch der Aufruf, sich der Protestaktion anzuschließen. Fast 3000 Zusagen gibt es bereits, so die Organisatoren, wenigstens ein Stück auf der Strecke mitzulaufen – entgegengesetzt der Flüchtlingsroute, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen.

„Das finde ich klasse“, so der Schönfelder Bürgermeister Hans-Joachim Weigel. „Ich unterstütze jede Aktion, die sich gegen den Krieg richtet, denn den könne man nicht gutheißen“, so der Gemeindechef. „Auch deutsche Waffen sind schließlich daran beteiligt.“ Der Schönfelder hat darum gebeten, dass der Sportverein die Turnhalle für die eine Nacht freihält. Normalerweise wäre an dem Abend Trainingsbetrieb gewesen.

20 Kilometer pro Tag wollen die Aktivisten auf ihrem Marsch ins Kriegsland schaffen – kein leichtes Unterfangen. In Schönfeld und Thiendorf ist man allerdings solche Wanderer gewöhnt. Auf dem Pilgerweg sind sie in der warmen Jahreszeit fast täglich anzutreffen. Aber mitten im Winter? Im Marsch-Manifest heißt es: „Es ist Zeit zu handeln. Wir können nicht weiter vor unseren Laptops sitzen und nichts tun, behaupten, dass wir machtlos sind.“

Dieser Krieg könne gestoppt werden. „Dazu sind nur ein paar Unterschriften nötig.“ Nämlich die von Politikern. Und diese wollen die Friedensaktivisten dazu zwingen. Man könne nicht weiter dasitzen, es schrecklich finden, dass Kinderkrankenhäuser angegriffen werden und sagen, man könne nichts tun – denn das stimme nicht, findet Anna Alboth.

Die jungen Leute haben schon im Vorfeld ihres Marsches großes überregionales Medieninteresse erreicht. Und auch internationale Unterstützung. Weil der Marsch „ein großes Projekt mit viel Logistik“ ist, für das sich Dutzende Leute in den vergangenen Wochen Tage und Nächte um die Ohren geschlagen haben und es noch jetzt tun, wird um Hilfe gebeten: für Transporte, Material, Kocher, Versicherungen, Übernachtungen. Über die Internetseite wird dafür Geld gesammelt. „Wir werden unsere Ausgaben dokumentieren und öffentlich machen, sobald sie bezahlt werden“, versprechen die Organisatoren. Sie durchqueren Tschechien, Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, Griechenland und die Türkei.

