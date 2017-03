Aldi will an die B 170 umziehen Zwei Bauanfragen für Märkte an der B 170 liegen vor. Mit einer hat die Stadt Dippoldiswalde keine Probleme, mit der anderen umso mehr.

Der Technische Ausschuss des Stadtrats Dippoldiswalde hat auf seiner Sitzung am Mittwoch eine üppige Tagesordnung zu bearbeiten mit 25 Punkten. Erst ganz am Schluss tauchen dort die drei spannendsten Themen auf. Erstens will Aldi umziehen von Reinholdshain an die B 170, zweitens gibt es einen neuen Anlauf für einen Lebensmittelmarkt auf dem ehemaligen Hydraulikgelände. Drittens soll die Biogasanlage in Hennersdorf künftig mehr Leistung bringen.

Aldi hat eine Anfrage gestellt, auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Schneider direkt an der B 170 einen Markt mit 1 000 Quadratmeter Fläche zu errichten. Das soll für Dipps keine Neuansiedlung werden. „Im Gegenzug soll die Aldi-Filiale in Reinholdshain geschlossen werden, sodass kein zusätzlicher Einzelhandelsbetrieb entsteht, sondern lediglich eine Umverlagerung stattfindet“, argumentiert die Stadtverwaltung in der Begründung zum Beschlussvorschlag. Sie empfiehlt daher dem Technischen Ausschuss, der Anfrage zuzustimmen.

Ganz anders sieht es bei der nächsten Bauanfrage aus. Sie kommt von Manfred Salzmann, dem Eigentümer des Hydraulikgeländes an der B 170. Es geht dabei laut Vorlage um den Neubau eines Lebensmittelvollsortimenters mit Stellplätzen. Dahinter stehen Pläne von Rewe, wie dessen Niederlassung Ost bestätigte. Das Handelsunternehmen will einen Markt mit einer Gesamtfläche von 1 900 Euro einrichten.

Wegen dieser geplanten Nutzung liegen sich die Stadt Dippoldiswalde und der Eigentümer der Flächen schon seit Jahren in den Haaren. In Dippoldiswalde macht sich vor allem der Handels- und Gewerbeverein stark, um die Ansiedlung neuer Märkte auf dem Hydraulikstandort zu verhindern.

Zwar hat Dippoldiswalde vor einem Jahr beschlossen, für das Hydraulikgelände einen Bebauungsplan aufzustellen. Aber dieses Vorhaben ist seitdem nicht viel weitergekommen. Nun empfiehlt die Stadtverwaltung dem Ausschuss, die Bauvoranfrage abzulehnen und einen Vertrag mit dem Antragsteller zu schließen, um den Bebauungsplan konkreter zu gestalten.

Der dritte besondere Punkt ist eine Vorberatung zu einem Bebauungsplan für die Biogasanlage Hennersdorf. Die vorhandene Anlage kann mehr Strom produzieren, als die Genehmigung zulässt. Diese soll nun zu einem Bebauungsplan erweitert werden.

Sitzung des Technischen Ausschusses, Mittwoch, 15. März, 19 Uhr, Rathaus Dippoldiswalde

