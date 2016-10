Aldi-Umzug unerwünscht

Kritik 3: Pirna hat ohne Not den Aldi-Umzug forciert

Kaum einer der Anwohner kann verstehen, warum sich Pirna so vehement für den Discounter einsetzt. „Der Umzug wäre aus Sicht der Stadt nicht nötig, ich verstehe die Not von Pirna nicht“, sagt Anwohner Oliver Lang. Nach Auskunft der Stadt habe sich der Investor den zukünftigen Standort allerdings selbst gesucht, für den Umzug wirtschaftliche Gründe vorgebracht und so die Mehrheit der Stadträte überzeugt. Die Verwaltung hätte sich auch einen Verbleib am Altstandort sehr gut vorstellen können. Doch es war in erster Linie die Stadt, die die beiden Ausnahme-Tatbestände ins Spiel brachte und im Bauvorbescheid verankerte, die den Umzug erst ermöglichen.