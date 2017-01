Aldi sucht neuen Standort

Vor zwei Jahren hat der Heidenauer Stadtrat nach etlichen Debatten den Wunschstandort von Aldi endgültig abgelehnt. Der Discounter wollte auf eine Fläche zwischen Haupt- und Werner-Seelebinder-Straße ziehen. Doch die Stadt verkaufte die ihr gehörende Fläche nicht. Auch, weil sie keinen Versorgungsbedarf sah. Knapp 400 Heidenauer unterschrieben gegen den Aldi-Neubau. Damit war der erledigt – an der Wunschstelle. Denn seit der Absage an diese Pläne sucht Aldi nach einer Alternative für den Markt an der August-Bebel-Straße. Der ist einfach nicht mehr zeitgemäß.

„Wir versuchen nach wie vor einen, unseren heutigen Anforderungen entsprechenden Ersatzstandort in Heidenau zu bekommen“, sagt Marco Lell, Leiter Immobilien und Expansion bei Aldi. Wann die Bemühungen von Erfolg gekrönt sein werden, lasse sich noch nicht genau abschätzen. Aber Lell verspricht: „Eine ersatzlose Schließung der Filiale in der August-Bebel-Straße ist nicht vorgesehen.“ (SZ/sab)

