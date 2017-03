Aldi-Pläne umstritten Aus Reinholdshain will der Discounter an die B 170 ziehen. Der Stadtrat stimmt zu. Der Ortsrat hat Kritik an dem Plan.

Der Ortschaftsrat sieht das Vorhaben zwar skeptisch. Dennoch hat der Technische Ausschuss des Stadtrats Dippoldiswalde auf seiner jüngsten Sitzung einer Bauvoranfrage von Aldi zugestimmt. Der Discounter will auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses „Opel Schneider“ an der Alten Altenberger Straße in Dippoldiswalde, das ist die Bundesstraße 170, einen Markt bauen. Der neue Markt soll eine Verkaufsfläche von 1 000 Quadratmeter bekommen. Im Gegenzug will Aldi den Markt im Gewerbegebiet Reinholdshain aufgeben. Was danach mit dem Gebäude dort passiert, wurde in der Ausschusssitzung nicht angesprochen. Die Entscheidung fiel mit sieben gegen drei Stimmen. Die Gegenstimmen kamen allesamt von Stadträten, die in der Kernstadt wohnen. Dort wird das skeptisch gesehen.

Die Meinung des Ortschaftsrats der Kernstadt zu den Umzugsplänen von Aldi fasste Ortsvorsteher René Schlechter (CDU) zusammen. Er sagte: „Wir lehnen das ab. Wir haben genug Verkaufsfläche in Dippoldiswalde. Aldi ist im Gewerbegebiet gut aufgehoben. Ich würde wieder ein Autohaus an dieser Stelle wünschen.“

Die Stadtverwaltung argumentierte, dass der Standort im Flächennutzungsplan als Mischgebiet eingestuft ist. Dort sind solche Einzelhandelsbetriebe wie der geplante Aldi-Markt zulässig. Außerdem würde kein zusätzlicher Einkaufsmarkt entstehen, weil ja die Filiale in Reinholdshain geschlossen wird. Dieser Argumentation folgte die Mehrheit im Ausschuss.

