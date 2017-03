Aldi kann bauen Dass eine weitere Filiale am Stadtzentrum entstehen soll, erhitzt die Gemüter.

Die Bäume sind schon weg, die kleine Stadtvilla, bis zum Jahr 2000 Kulturdenkmal, wird noch abgerissen – Blick auf das künftige Aldi-Gelände am Neumarkt. © Claudia Hübschmann

Dass am Standort der künftigen Aldi-Filiale am Neumarkt Bäume gefällt worden sind, hat viele Leser geärgert (SZ berichtete). Auf Nachfrage erklärte Stadtsprecherin Katharina Reso dazu: „Für die Bäume hat der Bauherr einen Fällantrag gestellt. Die nun umgesetzte Baumfällung entspricht dieser Genehmigung. Es werden neue Bäume auf dem Grundstück gepflanzt.“

Schaut man sich das Areal zwischen Nicolaisteg und Neumarkt bei Google-Maps im Internet an, dann ist dort eine Baumgruppe von vier Bäumen zu sehen, die so hoch sind, dass sie ein Haus mit quadratischem Grundriss überragen. Diese kleine Stadtvilla wird als nächstes fallen. Das Gebäude war nach SZ-Informationen erst nach dem Jahr 2000 von der Denkmalliste gestrichen worden. Allerdings ist die Stadtvilla vergleichsweise klein, nimmt man die vier- bzw. fünfstöckigen Wohnhäuser Neumarkt 39 neben dem Bäcker Adam und die Nummer 40 direkt an der Straße Neumarkt zum Vergleich, die auch fallen sollen, um Platz für den geplanten Parkplatz der Aldi-Filiale zu schaffen.

Dazu erklärte die Stadtsprecherin, dass rechtzeitig vor dem Abriss von Gebäuden eine Abrissanzeige an das Bauaufsichtsamt erfolgen muss. „Eine Genehmigung zum Abriss ist im vorliegenden Fall nicht erforderlich.“ Das hat damit zu tun, dass der Villa die Denkmalwürdigkeit aberkannt worden ist und sie die Häuser Neumarkt 39 und 40 ebenfalls nicht haben. Und das hat damit zu tun, dass sie nicht in einem reinen Wohngebiet, sondern in einem Gebiet mit Mischnutzung stehen. Denn früher befand sich auf dem künftigen Aldi-Gelände schon Gewerbe, so eine Maschinenbaufirma. Unmittelbar daran grenzten die Wohnhäuser am Neumarkt und am Nicolaisteg an.

Dort, wo schon Gewerbe ansässig ist, habe ein Unternehmen wie Aldi den Anspruch auf Genehmigung einer Filiale, erklärt Stadtrat Matthias Rost (SPD). Und weil kein Bebauungsplan nötig ist, gehe das Vorhaben auch nicht in den Stadtrat: „Da kommen wir als Stadtrat nicht ran.“ Das wäre nur möglich, wenn das Gebiet überplant würde zu einem reinen Wohngebiet. „Das ist aber dort an der Hauptstraße allein schon wegen der Auflagen für den Lärmschutz nicht möglich“, erklärte Matthias Rost. Und: „Ich finde es nicht gut, dass am Einkaufszentrum Neumarkt noch ein Aldi hinkommt.“

Stadtrat Martin Bahrmann (FDP) stört weniger, dass dort ein Aldi hinkommt, als vielmehr die Tatsache, wie er aussehen wird. Das geplante zweistöckige Gebäude passe sich nicht den angrenzenden vier- bzw. fünfstöckigen Stadthäusern an. Laut Bundesbaugesetz ist „innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt“. Was bei der geplanten Aldi-Filiale eindeutig nicht der Fall ist. „Wenn das Unternehmen der Meinung ist, dass an diesem Standort noch Geschäft zu machen ist, soll es probieren.“ Falls das nicht aufgehen sollte, „haben wir wieder eine Bauruine“.

Auf SZ-Nachfrage zum Bauablauf erklärte Marco Lell, Leiter Immobilien und Expansion der Aldi Immobilienverwaltung: „Wenn negative Artikel in der Zeitung erscheinen, gibt es von mir keine Informationen mehr.“ Stadtsprecherin Katharina Reso weiß, dass im November 2015 eine Baugenehmigung erteilt wurde. „Die Gültigkeit der Baugenehmigung beträgt drei Jahre. Alles Weitere ist privatrechtlicher Natur und liegt außerhalb des Einflussbereiches der Stadt Meißen.“ Das will Grünen-Stadtrat Heiko Schulze so nicht stehenlassen: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt gar nichts unternehmen kann.“

