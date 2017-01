Aldi baut am Neumarkt Im Frühjahr soll gegenüber dem Meißner Amtsgericht ein neuer Markt entstehen – das freut nicht alle.

Die Häuser Neumarkt 39 und 40 sollen abgerissen werden, um Platz für den Parkplatz des künftigen Aldimarktes am Neumarkt zu schaffen. © Claudia Hübschmann

Ob sie schon davon gehört hat, dass gegenüber dem Amtsgericht ein neuer Aldi gebaut werden soll, lautet die Frage an die Verkäuferin in der Aldi-Filiale Talstraße 42. „Nein, aber wenn das stimmt, dann kommt der Markt hier nach dort vorn.“

Und so dürfte es auch kommen. Das Aldi-Projekt am Neumarkt gibt es schon lange, nun dürfte es Wirklichkeit werden. Bereits am 2. Dezember 2015 hatte Baudezernent Steffen Wackwitz im Bauausschuss erklärt, dass der Ansiedlung eines Aldi-Marktes am Neumarkt nichts mehr im Wege steht. „Herr Wackwitz bestätigt die Erteilung der Baugenehmigung“, heißt es im Protokoll der Sitzung.

Und wie soll der neue Markt aussehen? Nach SZ-Informationen soll das Gebäude an das Eckhaus Nicolaisteg in der Straßenflucht des Neumarktes errichtet werden. Geplant ist ein zweigeschossiger Flachbau. „Mittels Pultdach erhält man zum Neumarkt eine Höhe von circa neun Meter und zum Nicolaisteg sechs Meter“, heißt es dazu im Protokoll der 2015er-Sitzung des Bauausschusses. Zwar hatte Baudezernent Wackwitz seinerzeit auch erklärt, dass „die notwendige wasserrechtliche Genehmigung der unteren Wasserbehörde beim Landkreis vorliegt“, doch muss es Auflagen gegeben haben. Anders ist es nicht zu erklären, dass auch mehr als ein Jahr später noch immer kein Spatenstich erfolgt ist. Zudem teilte Stadtsprecherin Katharina Reso auf Nachfrage mit, dass „die Baugenehmigung für die Errichtung eines Aldi-Marktes am Neumarkt am 19. November 2016 erteilt wurde“.

Von Aldi heißt es, dass Fragen zum Projekt am Neumarkt und zur Zukunft der Filiale in der Talstraße „zum Teil nicht konkret beantwortet werden können, bzw. möchten wir sie aus wettbewerblichen Gründen derzeit nicht beantworten“. Das erklärte Marco Lell, der Leiter Aldi-Immobilienverwaltung, auf SZ-Nachfrage.

Worin besteht das wasserrechtliche Problem des künftigen Aldi-Standortes am Neumarkt? Er wird nur einige Meter entfernt von der Triebisch liegen und damit im Überschwemmungsgebiet des Flusses. Die Landestalsperrenverwaltung hat festgestellt, dass schon beim kleinsten berücksichtigten Ereignis, einem aller 20 Jahre auftretenden Hochwasser der Elbe, durch den Rückstau „große Abschnitte des Triebischufers beidseitig überlastet sind und dadurch Überschwemmungen bebauter Bereiche bis zur Brücke Nicolaisteg eintreten werden“. Und dort würde das künftige Aldi-Areal ja beginnen. Berücksichtigt ist noch nicht, dass die Triebisch infolge von Starkregen immer wieder selbst kurzzeitige aber teils heftige Hochwasser führt.

Aldi hat wasserrechtliche Genehmigung zum Bau

Auf Nachfrage beim Landkreis erklärte Kreissprecherin Helena Musall, dass Aldi die wasserrechtliche Genehmigung zum Bau erteilt werden konnte, weil „keine nachteilige Beeinflussung des Abflusses bei Hochwasser“ durch den Bau eintritt und „eine hochwasserangepasste Bauweise nachgewiesen waren“. Wie diese konkret aussieht, bleibt abzuwarten. Bei den benachbarten Neumarkt-Arkaden wurde das Problem gelöst, indem die Geschäfte und Parkplätze hoch verlegt worden sind.

Im Bauausschuss hatte es 2015 massive Bedenken der meisten Mitglieder gegen das Projekt gegeben, weil es sich nicht in die vorhandene Bebauung einpasst. So hat das Eckhaus Nicolaisteg/Neumarkt vier Geschosse, das Haus Neumarkt 39 neben Bäcker Adam ebenfalls und die Nummer 40 gar fünf Geschosse. Dass beide Gebäude zudem abgerissen werden sollen, weil dort der Aldi-Parkplatz hin soll, ist nicht recht einsichtig. Zwar sind die Hinterhäuser nicht mehr zu retten, aber was die Gebäude direkt am Neumarkt betrifft, so sind schon desolatere saniert worden. Im Bundesbaugesetzbuch heißt es in Paragraf 34, dass ein Bauvorhaben nur dann zulässig ist, „wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt“. Auch wenn dies hier offenkundig nicht der Fall ist, berücksichtigte OB Olaf Raschke (parteilos) die Einwände der Bauausschussmitglieder nicht.

Marco Lell von Aldi teilte mit, dass das Projekt erst noch weiter entwickelt werden müsse, bevor man Angaben dazu machen könne. „Aus heutiger Perspektive könnte dies im Frühjahr der Fall sein.“ Das heißt, dass Aldi dann am Neumarkt bauen wird.

