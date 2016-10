Albtraum für Joggerin Und wieder hat ein Clown zugeschlagen. Ein Unbekannter versetzte am Sonntagabend in Reinsberg eine 17-Jährige in Angst und Schrecken.

© Symbolfoto: dpa

Mittelsachsen. Mit einem sogenannten „Clown-Prank“ – einem bitterbösen Streich – hat ein Unbekannter am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr eine 17-Jährige im mittelsächsischen Reinsberg in Angst und Schrecken versetzt. Das teilte Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge mit. Als die junge Frau auf der Badstraße entlang joggte, sei der mit einer Clown-Maske vermummte Unbekannte auf der Straße aufgetaucht. Mit einer hochgehaltenen Axt in der Hand habe er die Joggerin bedroht, die daraufhin flüchtete. Der Maskierte sei der jungen Frau bedrohlich gestikulierend noch etwa 200 Meter gefolgt. Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung wurden indes aufgenommen. Die Polizei rät Fußgängern, Rad- oder Autofahrern, die Opfer solcher „Clown-Pranks“ werden sollten, sofort den Notruf 110 zu wählen. „Damit Polizeibeamte den Hinweisen unverzüglich nachgehen und dem verantwortungslosen Treiben ein Ende setzen können“, so Andrzej Rydzik. (DA)

