Albtraum Abstiegskampf Von wegen Blick nach oben. Die halbe Liga muss sich mit dem Abstiegskampf beschäftigen, und Dynamo ist wieder mittendrin.

Kurz durchatmen und weiter: Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus. © Robert Michael

Es kommt, wie es kommen musste. Und hätte Uwe Neuhaus auf den Ausgang des Montagabendspiels in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen Erzgebirge Aue und Greuther Fürth wetten sollen, Dynamo Dresdens Cheftrainer hätte sicher auch auf den eigentlichen Erzrivalen aus dem Erzgebirge gesetzt. Mit Sympathie hat das nichts zu tun, der 2:1-Heimsieg für Aue im Abstiegsduell passt nur ganz einfach in die so verrückte wie ausgeglichene Saison.

Die Tabelle, gibt Neuhaus zu, wird zum ständigen Begleiter. „Natürlich kann ich das nicht völlig ausblenden, ich gucke auch auf die Tabelle“, erklärt der 58-Jährige – und findet seine Mannschaft dort auf dem zwölften Rang. Mit Niemandsland hat das allerdings diesmal nichts zu tun. Der Abstand zu Platz fünf beträgt lediglich drei Punkte, bis zum Abstiegsrelegationsrang sind es nach Aues Erfolg nun nur noch zwei Zähler. Heißt konkret: Zwölf der insgesamt 18 Mannschaften liegen in der Tabelle ganz eng beieinander.

Der neutrale Fußballfan mag daran seinen Spaß haben, für den Ergebnistipper macht es die Sache dagegen schon schwieriger – und ganz zu schweigen von den Vereinen, von Spielern und Trainern. Die einzige Konstante in dieser Liga, mal abgesehen von Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf und inzwischen vielleicht auch Nürnberg, ist das Unkonstante. Ganz besonders trifft das auf Dynamo zu, dafür genügt der Blick auf die Spiele nach der Winterpause.

Den zwei Niederlagen zu Jahresbeginn folgt der Sieg gegen Bochum, dem sich die Niederlage in Fürth anschließt. Danach gewinnen die Dresdner gegen Regensburg und in Bielefeld, um den vagen Gedanken an einen Aufwärtstrend eine Woche später mit der Pleite gegen Darmstadt gleich ad absurdum zu führen. Gegen Heidenheim wird dann jedoch wieder gewonnen und schließlich in Ingolstadt verloren.

Was wäre also trotz des nicht unbedingt geglückten Saisonstarts nicht alles möglich gewesen angesichts der ebenfalls permanent strauchelnden Konkurrenz? Doch diese Frage stellt sich eben nicht mehr, weil Dynamo genug damit zu tun hat, sich am 34. Spieltag nicht auf dem Relegationsrang am unteren Ende der Tabelle wiederzufinden. Ausschließen will und kann man inzwischen ja rein gar nichts mehr. Das Potenzial der Mannschaft ist zwar ein anderes, aber diesbezüglich sind die Dresdner längst in unerwarteter wie namhafter Gesellschaft: Union Berlin, Ingolstadt, St. Pauli, Braunschweig, Bochum – alle haben im Aufstiegsrennen mitmischen wollen. Und alle müssen nun schauen, dass sie die Saison einigermaßen zu Ende bringen.

Wirklich wichtig ist nur noch das eine: nicht in den Abstiegskampf geraten. „Die sind alle dabei, und sie haben alle das gleiche Problem wie wir. Und das sind alles Kandidaten, von denen vor der Saison keiner gesagt hätte, das sie jemals unten reinrutschen. Es kann jeden treffen“, sagt Neuhaus und meint: „Diese ganze Situation ist schon ein bisschen verrückt.“

Dabei verweist er auf die eigene Bilanz, die man tatsächlich grundverschieden interpretieren kann. Mit zehn Saisonsiegen hat Dynamo einerseits nur einmal weniger gewonnen als der Tabellendritte Kiel. Doch auf der anderen Seite stehen eben auch zwölf Niederlagen – nur das abgeschlagene Schlusslicht Kaiserslautern hat öfter verloren. „Ich glaube“, sagt Neuhaus, seit mehr als drei Jahrzehnten in der Branche tätig, „dass dieses Jahr richtig brutal ist.“ Die Psyche werde deshalb mitentscheiden, „wer es schafft, über dem Strich zu bleiben“.

Nach der Länderspielpause sind es noch sieben Spieltage, und nahezu alles scheint für Dynamo möglich – nur der Angriff auf den Aufstiegsrelegationsrang wohl nicht mehr. Stichwort konstante Inkonstanz.

Bleibt die Frage: Wieviele Punkte werden in der so ausgeglichenen Saison zum Klassenerhalt reichen? In den vergangenen Jahren sind es 37, 34 und 37 Zähler gewesen. Normalerweise gelten 40 als die zu erreichende Marke. Nur, und das weiß man speziell bei Dynamo Dresden genau, kann man sich darauf nicht verlassen. Im Mai 2006 sind die Dresdner mit 41 Punkten aus der 2. Bundesliga abgestiegen. Die schlechte Nachricht: Diesmal könnten selbst 42 Punkte nicht genug sein, um sich zu retten. Doch die gute ist: Inzwischen gibt es mit der Relegation noch eine zweite Chance.

