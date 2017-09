Albertstraßen-Ampel kommt im Oktober

Gute Nachrichten für Fußgänger: Vom 4. bis voraussichtlich 19. Oktober werde die Ampel an der Albertstraße gebaut, sagt Reinhard Koettnitz, der Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes. Die Planung des Übergangs in Höhe der Archivstraße befinde sich derzeit in der Ausführung. Er soll vier Meter breit werden und kostet rund 150 000 Euro. Nachdem die marode Fußgängerbrücke an der Stelle im November 2016 abgerissen worden war, waren Umwege zur nächsten Ampel am Albert- oder Carolaplatz nötig, um sicher über die Albertstraße zu gelangen. Dennoch sind viele Passanten an der Archivstraße über die Straße gegangen, was auf den Straßenbahngleisen zu gefährlichen Situationen führte. Daraufhin entschloss sich die Stadt, die dort zunächst keine Ampel vorgesehen hatte, doch zum Bau. Nun muss der Verkehrsfluss mit den Ampeln angrenzender Straßen und Plätze abgestimmt werden. Rund 22 400 Fahrzeuge fahren täglich von der Carolabrücke über die Albertstraße zum Albertplatz und andersrum. (SZ/kh)

zur Startseite