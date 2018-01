Albertbrücken-Strahler halten diesmal durch Dresdner sind zuverlässige Störungsmelder. Allerdings ist noch eine Veränderung an der Beleuchtung geplant.

Die Albertbrücke sieht nachts wieder besonders schön aus. 62 LED-Strahler tauchen das Sandstein-Bauwerk in dezentes, warmes Licht. Im Sommer wird das Licht zum Schutz von Fledermäusen gedimmt. © SZ/Peter Hilbert

Die Dresdner waren begeistert, als die frisch sanierte Albertbrücke im Dezember 2016 nachts angestrahlt wurde. Das Bauwerk hatte schöner denn je geleuchtet. Im Dunkeln wurden die Sandsteinflächen von Bögen und Pfeilern in dezentes, warmes Licht getaucht. Für die Illumination hatte die Stadt rund 130 000 Euro investiert. Doch die nächtliche Freude währte nur wenige Tage. Dann erloschen die 62 LED-Strahler wieder. Erst seit anderthalb Monaten leuchten sie wieder – und halten jetzt gut durch, erklärt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Bisher sei kein Ausfall gemeldet worden. „Wir beobachten das regelmäßig“, versichert er. Doch erfahrungsgemäß sei auch auf Passanten Verlass. „Den Leuten würde es auffallen, wenn die Strahler ausfallen“, sagt Koettnitz. Dann würden sie das auch melden.

Vor einem guten Jahr waren die Strahler ausgefallen, weil die Steuerchips kälteempfindlich waren. Das hatte sich bei späteren Untersuchungen herausgestellt. Die Chips waren zwar bereits Anfang August gewechselt worden. Doch eingeschaltet werden konnten die Strahler immer noch nicht. Denn wie bereits beim Bau der Waldschlößchenbrücke spielt Hufi hier die größte Rolle. Wegen der seltenen Fledermausart Kleine Hufeisennase musste zuerst ein Beleuchtungskompromiss gefunden werden, bevor der Lichtschalter betätigt werden durfte. Fachleute gehen davon aus, dass die Fledermäuse das Dresdner Elbtal als Transferroute zwischen den Kolonien in Meißen und Pillnitz nutzen. Zu ihrem Schutz waren bereits an der Waldschlößchenbrücke viele Schutzvorkehrungen umgesetzt worden, so das heiß umstrittene Tempo-30-Limit während der Hufi-Flugsaison im Sommerhalbjahr. Sie beginnt im April und endet im Oktober.

Bei einem Termin Anfang November war der Beleuchtungskompromiss für die Albertbrücke erreicht worden, sodass die Strahler zugeschaltet werden konnten. Im Winterhalbjahr wird sie zwischen Einbruch der Dämmerung und 23 Uhr beleuchtet. Zum Auftakt der Fledermaus-Flugsaison wird es noch eine Veränderung geben, kündigt Koettnitz an. Die Strahler werden um etwa 40 Prozent gedimmt, sodass die Brückenunterseite nicht mehr so stark beleuchtet wird. Fledermäuse, wie die Kleine Hufeisennase, fliegen nachts unter und nicht über Brücken hindurch.

