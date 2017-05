Albertbrücke leuchtet nicht vor Sommer

So schön strahlt die Albertbrücke momentan nicht mehr. © Bonss

Die kaputten Strahler an der Albertbrücke können frühestens im dritten Quartal repariert werden. Ein genauer Termin, wann die Brücke wieder leuchtet, steht noch nicht fest, sagte Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) am Donnerstag im Stadtrat.

Die 62 Leuchten strahlten die Bögen und Pfeiler gerade einmal zwei Wochen an. Kurz vor Weihnachten begannen sie zu flackern und fielen anschließend ganz aus. Zunächst war vermutet worden, die zentrale Steuerung wäre defekt. Inzwischen steht fest, dass die Chips in den Strahlern kälteempfindlich sind. Rund 130 000 Euro hatte die Stadt für die Lampen ausgegeben. Neue Kosten würden auf Dresden nicht zukommen, so der Baubürgermeister. Der Austausch wird nicht einfach: Ein Großteil der Strahler ist nur über eine Hebebühne erreichbar. Sie waren im Zuge der Albertbrücken-Sanierung montiert worden. Bei den Pfeilern mitten in der Elbe sollen Spezial-Kletterer eingesetzt werden, um zu den Strahlern zu gelangen. (SZ/sr/phi)

