Albatros in Fesseln Immer mehr psychisch Kranke suchen Hilfe. Der Verein Albatros in Zittau arbeitet am Limit, muss mit 50 Wochenstunden auskommen.

Die Mitarbeiter Annelie Reski und Christof Müller in der Kontakt- und Beratungsstelle des Albatros-Vereins in der Böhmischen Straße. © Matthias Weber

Annelie Reski und Christof Müller vom Albatros treffen sich regelmäßig in der Böhmischen Straße, um die Arbeit in den Beratungsstellen in Zittau, Ebersbach und Hörnitz abzustimmen. Der ehemalige Elektroladen an der Ecke zur Amalienstraße ist seit 2014 Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder seelischen Störungen und in diesen Tagen für die Faschingsveranstaltungen geschmückt. Nach Fasching ist den Sozialpädagogen allerdings nicht zumute. „Wir sind am Limit“, sagt Annelie Reski. Drei Mitarbeiter des Albatros teilen sich anderthalb Stellen mit 50 Wochenstunden an den drei Standorten des Vereins.

Seit 2012 gibt es die Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Belastungssituationen auch im „Treff 47“ in Ebersbach. Dort ist Daniela Spottke die Ansprechpartnerin. Im vergangenen Jahr zählte der Verein 3 202 Besucherkontakte in den Beratungsstellen des Landkreises. 48 Betroffene organisieren sich in sieben Selbsthilfegruppen, die Kontakt- und Beratungsstellen des Vereins wurden von 120 Besuchern genutzt, Tendenz steigend. „Wegen des Personalmangels können wir Ideen für neue Angebote gar nicht umsetzen“, sagt Sozialarbeiter Christof Müller.

Gleichzeitig steige die Anzahl der Hilfesuchenden, psychische Erkrankungen und seelische Belastungen nehmen bundesweit zu, das bestätigten jüngst gleichlautende Berichte der Krankenkassen. Permanenter Leistungsdruck in der Arbeitswelt oder materieller Notstand zerstören Familienstrukturen, nähren Selbstzweifel und Ängste. Die Demografie beschleunigt die Entwicklung zusätzlich, besonders bei Älteren nehmen Isolation und Einsamkeit zu, sagt Müller.

Die Angebote des Vereins, wie der Freitags- und Samstagstreff, die Kreativ-Kiste, die Aquarell-, Mal-, Näh-, Kegel- oder Kochgruppe und die Selbsthilfegruppen können nur aufrechterhalten werden, weil immer mehr Menschen ehrenamtlich mitwirken, ergänzt Frau Reski. Viele von denen, die sich engagieren, waren selbst Betroffene. Die Kontakt- und Beratungsstellen gehören zum Psychosozialen Trägerverein Sachsen, der im Freistaat auch andernorts tätig ist.

Bereits 2013 sind dem Verein die Mittel für diese Anlaufstellen gekürzt worden, seither werde es immer schwieriger, die Eigenmittel für Förderprogramme zu erwirtschaften. „Wenn wir weniger Hilfsangebote bereitstellen, wird es schwierig, zusätzliche Geldgeber zu finden“, sagt Müller. So komme eine Abwärtsspirale in Gang, die niemandem helfe, am wenigsten den Betroffenen. Die Angebote der Beratungsstellen bieten Menschen, die beispielsweise unter Depressionen leiden, auch nach einem Klinikaufenthalt für ein paar Stunden in der Woche Ablenkung, ermöglichen den Austausch mit Anderen und verhindern, dass sie sich immer nur mit sich selbst beschäftigen und „in sich reinhorchen“.

Für viele Betroffene sei die Beratungsstelle inzwischen das zweite Wohnzimmer, sagt Frau Reski. Der Verein stabilisiert Menschen, verhindert den sogenannten „Drehtüreffekt“, dass sie „rückfällig“ werden und zur stationären Behandlung zurück in eine Klinik müssen. Aber auch Hausärzte rufen beim Verein an und fragen, ob der Verein sich um bestimmte Patienten kümmern könne.

Albatros nutzt bei seiner Arbeit die Angebote der Hillerschen Villa, des Kronenkinos oder beteiligt sich am Projekt „Urban Gardening“ in der Amalienstraße, wo Studenten Hochbeete zur Bewirtschaftung angelegt haben. Gute Kontakte und regen Austausch mit den „normalen“ Zittauern haben sich die Sozialarbeiter schon immer gewünscht. Auf dem Gebiet ist die Beratungsstelle in der Böhmischen Straße nun einen ganz großen Schritt vorangekommen.

Seit der Eröffnung der gegenüberliegenden „Preisbombe“ im vergangenen Jahr schauen immer mehr Menschen zur Tür herein, erzählt Annelie Reski und ergänzt: „Die Leute interessieren sich mehr dafür, was wir hier tun“.

