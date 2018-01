Alba Plena blüht zuerst Der Heimatverein Roßwein eröffnet die 16. Kameliensaison im Wolfstal. In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit.

Alba Plena, die weiße Kamelie, blüht in dieser Saison zuerst. Rita und Günther Schurig aus Dresden gehören zu den ersten Besuchern und wollen später auch noch die rotblühende Kamelie bewundern. © André Braun

Roßwein. Während am Vormittag des Eröffnungstages nur 20 Besucher ins Kamelienhaus im Wolfstal kamen, waren es bis Sonntagabend 105. „Die Eröffnung ist super gelaufen“, freut sich Martina Thiele vom Heimatverein.

Rita und Günther Schurig aus Dresden besuchten schon mehrfach das Kamelienhaus. „Und wir wollen noch einmal wiederkommen, denn es wird noch vieles blühen“, sagt Rita Schurig. Sie stammt aus Roßwein und auch ihre Großeltern lebten hier. Die Gestaltung des Gewächshauses findet das Ehepaar sehr schön und lobt auch das Engagement des Heimatvereins, dessen Mitglieder sich ehrenamtlich um die Pflanzen kümmern. Zum ersten Mal ist Friederike Richter aus Wurzen da. Ihr Bekannter wollte ihr die Kamelien zeigen. Dass der Heimatverein sich um die Pflanzen kümmert, lobt sie sehr. „Es sieht alles sehr schön aus“, sagt sie. „Die Pflanzen sind gesund. Schade, dass man sie nicht höher wachsen lassen kann. Sie anzusehen, ist eine Freude“, schwärmt die Wurzenerin.

Dabei gibt es in dieser Saison eine Besonderheit. Während in den vergangenen Jahren die große rote Kamelie zuerst blühte, ist es in diesem Jahr die weiße „Alba Plena“. Sie ist mit ihren 200 Jahren die größte Pflanze im Wolfstal und nach der Pillnitzer die zweitälteste nördlich der Alpen. Kornelia Klingberg aus Großweitzschen ist erleichtert, dass Orkan Friederike, der am Donnerstag in der Region große Schäden hinterließ, dem Glashaus und den Pflanzen im Wolfstal keinen Schaden zugefügt hat. Vor einiger Zeit ist Kornlia Klingberg schon einmal durch das Kamelienhaus gegangen. Damals hat sie die Blüten von jeder Pflanze fotografiert, erzählt sie dem Döbelner Anzeiger.

Wie lange sich der Roßweiner Heimatverein noch um die Pflege der Kamelien und um den Erhalt des Gewächshauses kümmern kann, ist ungewiss. „Uns fehlen die Mitglieder“, bedauert Vereinsmitglied Reinhard Senf.

In diesem Jahr hat der Roßweiner Heimatverein schon zur 16. Kameliensaison eingeladen. Weil viele Besucher jedes Jahr wiederkommen und Neues entdecken wollen, wird jede Saison unter ein besonderes Thema gestellt. In diesem Jahr heißt das „Tsubaki - Die Teerose des Winters“, wobei Tsubaki der japanische Begriff für Kamelie ist. Zu dem Motto haben die Mitglieder des Heimatvereins kleine Arrangements getroffen. Geishas stehen unter den Pflanzen. Buddhas recken ihre dicken Bäuche vor. Ein Ninjakämpfer schwingt sein Schwert und ein Chinese schaut auf die Gäste. Eine Teezeremonie wurde dargestellt und auch ein kleiner Brunnen plätschert lustig vor sich hin.

