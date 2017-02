Alarmstufe 3 in Leisnig möglich Die Pegel der Flüsse sinken leicht. Das Landeshochwasserzentrum warnt trotzdem vor.

Diesen Sonnenschirm in Fischendorf bei Leisnig hat die Freiberger Mulde schon komplett eingenommen. Seit 13.45 Uhr sinkt der Pegel leicht. © André Braun

Der Wasserstand der Freiberger Mulde in Leisnig sinkt. Derzeit liegt er bei 477 Zentimetern. Trotzdem warnt das Landeshochwasserzentrum (LHWZ) Sachsen davor, dass noch im Verlauf des Tages die Alarmstufe drei erreicht werden kann. Diese tritt bei einem Pegelstand von 500 Zentimetern ein.

Die Stadtverwaltung ist vorbereitet. Anwohner wurden per Handy über ein Informationssystem alarmiert. In Fischendorf hat es die ersten Vorgärten überschwemmt. Tritt Alarmstufe 3 in Kraft, werde laut Uwe Dietrich vom Leisniger Ordnungsamt ein Führungsstab eingerichtet. Zu diesem gehören unter anderem der Bürgermeister, der Chef der Feuerwehr, der Bauamtsleiter sowie das Ordnungsamt.

Einige gepackte Sandsäcke liegen bei der Stadtverwaltung bereit. Bei Bedarf könne schnell Sand geordert werden, so Dietrich.

In Mahlitzsch gilt nach wie vor Alarmstufe 1. Der Pegel geht jedoch seit 12 Uhr leicht zurück. Ähnlich ist die Situation an der Zschopau in Kriebstein. Höchststand war dort am Donnerstag um 10 Uhr mit 230 Zentimetern.

In Döbeln sind derzeit die beiden Klappen am neuen Wehr am Schloßberg zu 50 Prozent geöffnet. Die Bauarbeiten in der Flutmulde zwischen Niederbrücke und Bahnhofstraße werden fortgeführt. (DA/mf)

