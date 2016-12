Alarmstufe 1 an der Wesenitz Der Fluss in Elbersdorf erreicht erstmals seit Langem einen Stand von 1,40 Metern. Die Einsatzkräfte halten sich bereit.

Grund zur Beunruhigung gibt es noch nicht. © Marko Förster

Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Noch einmal in diesem Jahr ist das Referat für Gewässerschutz im Landratsamt gefragt. Am frühen Mittwochnachmittag gibt es folgende Meldung heraus: „Um 14.25 Uhr erreicht der Wasserstand der Wesenitz am Pegel Elbersdorf 1,40 Meter.“ Eine halbe Stunde später betrug der Pegelstand schon 1,48 Meter. Das sächsische Hochwasserzentrum gab auf seiner Internetseite eine steigende Tendenz an.

„Für die Bevölkerung hat diese Alarmstufe derzeit keine Auswirkungen“, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Wichtig sei aber, dass der Hochwassernachrichten- und Alarmdienst aktiviert und die meteorologisch-hydrologische Lage an der Wesenitz ständig beobachtet werde. Entwicklungstendenzen sollen rechtzeitig bemerkt und beurteilt werden. Die zuständigen Einsatzkräfte würden informiert. Für den Hochwasserschutz gibt es in Sachsen vier Alarmstufen. Die erste Stufe bedeutet, dass ein Gewässer beginnt auszuufern.

