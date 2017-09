Alarmbereitschaft am Flughafen

Sie probten für den Ernstfall: Rund 400 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Sonnabendvormittag am Flughafen unterwegs. Dabei waren auch Flughafenpersonal von Kundendienst, Verkehrszentrale, Sicherheit oder der Flughafen-Feuerwehr sowie Johanniter, Malteser und die Bundespolizei, teilte Flughafensprecher Christian Adler mit. Sie trainierten konkret, was zu tun ist, wenn ein Flieger brennt und es 20 Verletzte gibt. Dann muss die Hilfe schnell und koordiniert erfolgen. Nach den Richtlinien der Internationalen Luftfahrtorganisation (ICAO) sind Flughäfen verpflichtet, alle zwei Jahre Notfallübungen durchzuführen. Bis zum späten Vormittag waren die Retter auf dem Flughafen im Einsatz. (SZ)

